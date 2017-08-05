Чего хотят миллиардеры больше денег

Согласно исследованию Принстонского университета, идеальный доход в США составляет всего $75 000 в год. Все, что сверх этого, не является гарантией эмоционального благополучия!

Согласно списку самых богатых людей Китая пятерка лидеров владеет таким же капиталом, как и Microsoft. Но это не принесло им счастья. Например, 35% женщин-миллионеров Китая либо разведены, либо не состоят в браке. Это вдвое больше их коллег-мужчин.

Хотите узнать, чего хотят миллиардеры? Вот некоторые из их пожеланий, собранные Lifehack:

1. Они хотят истинного человеческого общения.

Карл Рабедер когда-то был миллионером, но отдал все свои деньги, потому что это делало его несчастным. Он продал все, передал деньги на благотворительность и теперь живет в скромном горном шале в Австрии. Кроме шале, он сохранил небольшую квартиру в Инсбруке.

Он решил сделать это, потому что чувствовал, что богатый образ жизни был фальшивым, и он не мог общаться с людьми из реального мира. Также он чувствовал себя виноватым, когда видел бедность. Он не мог не думать, что каким-то образом причастен к неравенству мира. Теперь он намного счастливее.

2. Они хотят, чтобы их жизнь имела смысл и цель.

У меня есть все деньги, о которых я мог когда-либо мечтать, но в жизни меня ничто не волнует (Анонимный австралийский миллионер).

Этот миллионер пользовался услугами психотерапевта, потому что его жизнь не имела смысла и цели. Он больше не получал удовольствия от своих отношений, хобби и участия в сообществе. После нескольких месяцев терапии он почувствовал себя счастливее. Он научился восстанавливать контакт с природой, ценить время с семьей и участвовать в общественной работе. Он почувствовал себя менее разбитым, чем раньше, и снова начал получать удовольствие от жизни.

3. Они хотят, чтобы в их жизни была приватность и конфиденциальность.

Хуан Родригес сожалеет о выигрыше в лотерею, потому что теперь он не может выйти на улицу, не встретив людей, которые либо должны ему, либо хотят одолжить у него деньги. Он не может наслаждаться приватностью, когда выходит на улицу, а его жизнь стала очень скучной, потому что его общение ограничивается собаками. Он не доверяет даже своей семье.

Финансовые консультанты говорят, что люди, получившие неожиданное богатство, редко могут с ним справиться.

4. Они хотели бы лучше заботиться о близких.

Деньги не изменят того, насколько вы здоровы или насколько вас любят (Уоррен Баффет).

Многие self-made миллионеры удивляются, что что-то пошло не так. Кажется, они многое потеряли, пока были заняты зарабатыванием денег. Они забыли, как это полноценно жить и заботиться о своих близких. Когда они достигли статуса супер-богатых и знаменитых, внезапно обнаружили, что их жизнь была пустой. Как говорит Уоррен Баффет, самыми важными активами, которыми мы владеем, являются наши семьи, друзья и партнеры.

5. Они хотят иметь возможность больше доверять людям.

Миллионерам есть о чем беспокоиться и, в первую очередь, о том, кому можно доверять. Их друзья могут оказаться прихлебателями, а дети могут растратить состояние впустую. Алан Нанн выиграл в лотерею и, в принципе, доволен тем, что его жизнь стала более активной и значимой. Но он все время беспокоится о том, кому может доверять. Даже своей сестре, которую он любит, Алан не доверяет.

6. Они беспокоятся о своей безопасности.

Многие миллионеры тратят большие суммы на обеспечение своей безопасности и защиты своих близких. Они живут в страхе и боятся грабежей, насилия, кражи, уже не говоря о похищении. Жительница Сицилии была счастлива, когда выиграла £79 млн в итальянской лотерее. Но в следствие поднявшейся суеты, ее личность была раскрыта. Женщине пришлось скрываться из страха встречи с мафией.

7. Они хотят работать.

Миллионерам не нужно думать о том, чтобы обеспечить себя, построить карьеру… Они могут позволить себе все, чего только захочется. В конце концов такая ситуация может плохо сказаться на самооценке. Человек не чувствует того, что добивается новых высот. Фактически вы чувствуете себя мошенником (Сара Робин, бывший миллионер).

Сара Робин унаследовала огромное состояние. В университете у нее уже была машина и многие просили Сару подвозить их на учебу, в клубы и на свидания. Девушка не могла отказаться из-за чувства вины за свое "особое" положение. Однажды пришел момент, когда Сара поняла, что больше не хочет пользоваться наследством. Она хочет сама строить свою жизнь и зарабатывать, не упуская ничего. Девушка решила создать велосипедный кооператив, а потом передала все свое состояние на благотворительность.

8. Они хотят наслаждаться текущим моментом.

Знаете ли вы, что 15,5% жителей Сингапура — миллионеры? В США этот показатель составляет всего 4,5%, в Швейцарии — 9,9%. Интересно то, что сингапурцы являются одними из самых несчастных людей в мире, и они находятся в списке после таких стран, как Ирак, Северная Корея и Афганистан.

Проблема, с которой сталкиваются многие миллионеры, заключается в том, что они не могут отказаться от своего стремления инвестировать и экономить деньги или отдавать их на благотворительность. Они думают, что это путь к счастью и что впереди долгая дорога. Они настолько поглощены процессом, что не могут больше наслаждаться обычными радостями жизни.