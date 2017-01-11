Что ожидать от банковской системы в 2017 году

11 января 2017, 12:30
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Экс-замглавы Нацбанка Владислав Рашкован ожидает, что до конца 2017-го количество банков сократится до 75-80, доля 20 крупнейших банков увеличится до 92-93%, а ставки по гривневым кредитам бизнесу к осени составят 13-15%

Владислав Рашкован Владислав Рашкован экс-заместитель главы НБУ

Количество банков на конец года будет не больше 75-80 против 95 сейчас. Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется. Остальные объединятся — максимум 5-6 сделок слияния банков во второй половине года. Это произойдет, если договорятся собственники.

Доля крупнейших 20 банков увеличится до 92-93% всех активов. Доля второй группы локальных банков уменьшится до 2-2,5%. Доля иностранных и государственных банков (с учетом национализированного ПриватБанка) будет и дальше расти — до 82-85%, а локальных и российских — снижаться. Новых иностранных банков не будет, но сделки по покупке активов банков будут продолжаться, в основном в рамках стратегии выхода российских банков.

Активы банковской системы на конец года составят 1,5-1,6 трлн грн. Средние годовые ставки по гривневым кредитам корпоративным клиентам к началу осени 2017 года составят 13-15% при ожидаемой к концу года инфляции на уровне 8-9%. Дальнейшее снижение ставок по кредитам будет зависеть уже не от учетной ставки Нацбанка, ожидаемой инфляции или стоимости ресурсов, а от комплекса законопроектов, которые должен принять парламент по защите прав кредиторов.

Без снижения величины кредитного риска ставка по кредитованию для лучших клиентов снижаться ниже 13-15% не будет. При этом депозитные ставки в гривне на год упадут ниже 10% при росте депозитной базы как физлиц, так и юрлиц.

Кредитование будет развиваться точечно, не массово, несмотря на наличие ликвидности у банков. Сельское хозяйство, торговля, предэкспортное финансирование — это область роста в 2017-м. В ритейле будут расти потребительское кредитование, в частности, через карточки, немного автокредитование. Не ожидается значительного увеличения ипотечного кредитования — максимум 1-1,3 млрд грн новых кредитов.

Переход Привата в государственную собственность будет стимулировать миграцию клиентов в другие банки, в основном в топ-20 — Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, Укрсоцбанк, Альфа Банк, УкрСиббанк, ОТП Банк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Прокредитбанк, Ситибанк. Но могут также подтянуться вверх по активам и более мелкие банки, в частности "Восток", ТАСкомбанк, МИБ, Правэксбанк.

С технологической стороны банки все так же не особо эффективно будут развивать digital каналы продаж и уводить клиентские транзакционные операции из отделений, но это не просто. Будут те, кто намерен пытаться создать аналог Приват24, чтобы конкурировать за клиентов ПриватБанка. Технологически это сложно, но возможно. Главное — оставаться в регуляторном поле и в выплате зарплат, в получении наличных, и в валютном контроле, в финансовом мониторинге. Но сashless операции все же будут увеличиваться.

По результатам года ожидается прибыль в платежеспособных банках, в то числе за счет увеличения операционного дохода, снижения затрат, хотя резервы все еще будут расти в рамках постановления 351 о кредитных рисках. Поживем — увидим, но это должен быть неплохой год для банковской системы и ее клиентов.

Автор: Владислав Рашкован
Владислав Рашкован
экс-заместитель главы НБУ

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Теги: ощадбанк , проблемные банки , банки , национализированные банки , приватбанк , нбу , ставка , кредиты , кредитование , активы , банковская система

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Что ожидать от банковской системы в 2017 году | Банки | Дело
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