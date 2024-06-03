Чи встоїть гривня. Валютний курс має рухатися в новому коридорі, але без неочікуваних сюрпризів

Наприкінці травня офіційний курс НБУ виріс на 39 коп – з 40,11 до 40,50 грн/$. Експерти кажуть, що на початку червня гривня може продовжити невелику та плавну девальвацію, але цей тренд буде знаходитися під контролем НБУ, тож ніяких різких коливань не варто очікувати.

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Як валютні інтервенції НБУ впливають на курс

Минулого тижня регулятор традиційно проводив валютні інтервенції:

купив $10 млн.

продав $1,1 млрд.



Для розуміння: тижнем раніше регулятор продав $684,1 млн.

Загалом навесні-2024 валютні інтервенції НБУ поступово зростали:

у березні регулятор продав $1,8 млрд,

у квітні – $2,3 млрд,

у травні – $3,08 млрд.

Але збільшення валютних інтервенцій не захистило курс від поступової девальвації, яка поки що йде у межах бюджетних прогнозів: з березня до травня офіційний долар виріс з 38,04 до 40,5 грн.

Як змінювався курс гривні в останній тиждень червня

На тижні з 27 до 31 травня, за даними "Укрдилинг", курс нацвалюти на міжбанку змінювався так:

27 травня гривня знаходилась в межах 40,29-40,31 грн/$.

31 травня вона зросла до 40,55-40,59 грн/$.

Таким чином, за тиждень нацвалюта зросла на 26-28 коп.

Водночас з цим, готівковий ринок, за даними finance.ua, жив в таких показниках:

27 травня гривня торгувалась в межах 40,03-40,59 грн/$.

31 травня нацвалюта зросла до рівня 40,46-41,11 грн/$.

В результаті курс виріс на 43-52 коп.

Що відбувалось на валютному ринку з минулого тижня

Як зазначає аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua, наприкінці травня активність на валютному ринку України була високою, оскільки курс долара упевнено йшов угору як на міжбанку, так й у готівковому сегменті.

"Оцінити дії Нацбанку складно. Судячи з негативної динаміки курсу гривні, або підтримка нацвалюти скорочується, або попит на іноземну валюту різко збільшився", - каже експерт.

При цьому серед ключових подій на зовнішньому контурі Орищак відзначає слабкий аукціон із розміщення 7-річних "трежерис". Він відбувся 29 травня, попит був низький. Водночас з цим, прибутки за 10-річними держоблігаціями США зросли до максимального рівня з початку травня.

"Американська валюта на цьому додатково укріпилася. Це могло негативно вплинути на курс гривні", - каже Орищак.

Які події важливо відслідковувати на валютному ринку в червні

На цьому тижні головною макроекономічною подією для валютного ринку України стане публікація даних міжнародних валютних резервів за травень, нагадує Максим Орищак. Статистика вийде 6 червня.

"Зважаючи на динаміку дефіциту торговельного балансу України, резерви можуть скоротитися з $42,40 млрд. до $39,90 млрд. Це негативно для гривні, - звертає увагу експерт.

Якщо говорити про зовнішні події, варто виділити підсумки засідання ЄЦБ, що також заплановані на 6 червня, продовжує Орищак. Також важливим стане звіт з ринку праці США. Він буде опублікований 7 червня.

"Європейський монетарний регулятор може вперше з березня-2016 знизити відсоткову ставку. Це велика подія. З огляду на те, що ФРС відкладає старт свого циклу пом'якшення за вересень, долар США може серйозно зміцнитися", - говорить Орищак.

Як результат, новинний фон нового тижня виходить негативним для гривні. Послаблення нацвалюти може продовжитись. Тому поведінка гривні може змінитися так:

Офіційний курс НБУ може торгуватись у діапазоні 40,20-40,80 грн/$;

Середній курс у банках країни може перебувати у межах 40,70-41,30 грн/$.

При цьому Орищак не виключає нових курсових антирекордів.

Якою стане поведінка нацвалюти на початку червня

Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий не виключає, що у червні валютний ринок може рухатися у двох сценаріях:

зростання вартості електроенергії може спонукати до збільшення інфляції і це стане помітним якраз на курсових показниках.

подальші темпи девальвації гривні у червні можуть рухатися. згідно з бюджетними розрахунками вартості долара на кінець року.

"Водночас ми припускаємо, що у першу декаду місяця валютний ринок житиме в умовах певних інерційних процесів. Слід розуміти, що в умовах режиму "керованої гнучкості" неочікувано-критичні курсові стрибки майже неможливі. Адже регулятор, попри запроваджене вільне курсоутворення на міжбанку, залишає за собою можливість втрутитися в разі виникнення будь-яких критичних проявів. Так НБУ може вчинити, якщо, наприклад, з’явиться ажіотажне збільшення попиту на валюту", - говорить банкір.

Лєсовий також нагадує, що головні чинники, які формуватимуть ситуацію на ринку, в червні не зміняться:

1. Стратегія регулятора на подальшу лібералізацію валютного ринку.

2. Дія режиму "керованої гнучкості": мова йде про часті різновекторні валютні зміни, але в межах певних “норм”, “системи”.

3. Своєчасне отримання макрофінансової допомоги, що дасть змогу покривати частину видатків бюджету.

4. Розвиток всіх сфер і галузей економіки, попри можливі перебої зі світлом.

5. Перебіг війни й подолання наслідків ворожих обстрілів.

Таким чином, на думку банкіра, на тижні з 3 по 9 червня основні показники валютного ринку будуть такими:

на міжбанку долар буде коштувати 40-41 грн,

на готівковому ринку коливання також будуть в межах 40-41 грн.