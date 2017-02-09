Commerzbank в IV квартале сократил чистую прибыль на 5,2%, лучше прогноза

09 февраля 2017, 09:48
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Выручка Commerzbank увеличилась в минувшем квартале до 2,399 млрд евро по сравнению с 2,24 млрд евро годом ранее

Commerzbank в IV квартале сократил чистую прибыль на 5,2%, лучше прогноза | Банки | Дело Увеличить картинку

Второй по величине активов банк Германии Commerzbank AG в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 5,2%.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила 183 млн евро против 193 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 155 млн евро.

Выручка Commerzbank увеличилась в минувшем квартале до 2,399 млрд евро по сравнению с 2,24 млрд евро годом ранее, несмотря на низкие процентные ставки. Росту показателя способствовала, в частности, продажа недвижимости, отмечается в отчетности.

Операционная прибыль снизилась до 337 млн евро с 384 млн евро, операционные расходы практически не изменились — 1,772 млрд евро против 1,744 млрд евро.

Резервы банка на возможные потери по кредитам увеличились до 290 млн евро по сравнению со 112 млн евро.

Коэффициент достаточности основного капитала (CET 1) банка согласно правилам "Базеля III" на конец прошлого года составлял 12,3% по сравнению с 12% на конец 2015 года.

Котировки акций Commerzbank с начала текущего года выросли на 6,8%.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: commerzbank , банки

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Commerzbank в IV квартале сократил чистую прибыль на 5,2%, лучше прогноза | Банки | Дело
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