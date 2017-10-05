Cумма уставного капитала для малых и средних банков может быть уменьшена

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности на своем заседании договорился с Национальным банком об уменьшении суммы уставного капитала для банков 2 и 3 категории с 500 млн до 200 млн грн. Об этом по итогам заседания сообщил председатель финансового комитета Сергей Рыбалка.

"После огромных усилий нашего комитета, мы наконец договорились с НБУ об изменениях в графике увеличения уставного капитала малых и средних банков. До 15 октября этого года они вместе с рынком должны подготовить новый план, — подчеркнул глава финансового комитета. — В свою очередь, мы с коллегами по комитету подготовим законопроект, в котором пропишем четкие условия докапитализации и объем уставного капитала".

По его словам, малый и средний бизнес — это звено, на котором держатся все развитые страны. "В сложный экономический период именно эти банки показали прибыль. В них также есть заемщики. И мы должны сделать все, чтобы бизнес работал", — подчеркнул глава комитета.

"В свою очередь, мы с коллегами по комитету подготовим законопроект, в котором пропишем четкие условия докапитализации и объем уставного капитала", — резюмировал Сергей Рыбалка.