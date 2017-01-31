Deutsche Bank оштрафован на 425 млн долларов за "зеркальные сделки" в России

Руководство Deutsche Bank договорилось с американскими властями о выплате 425 миллионов долларов нью-йоркскому банковскому регулятору за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. Благодаря этим операциям с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 миллиардов долларов. Помимо этого, Великобритания может оштафовать Deutsche Bank на 200 миллионов долларов за подозрительные операции.

В дополнение к финансовым мерам от банка потребовали сохранить независимый мониторинг, который следит за программами соответствия деятельности требуемым нормам. Банковский регулятор, который отвечает за лицензирование и контроль в Нью-Йорке, утверждает, что Deutsche Bank вел деятельность небезопасными и несоответствующими способами в нарушение государственного банковского законодательства.

Как заявляет Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему "зеркальных сделок" были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

Ранее в январе 2017 года сообщалось, что министерство юстиции США заключило мировое соглашение с Deutsche Bank в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами. Deutsche Bank должен выплатить денежный штраф в размере 3,1 миллиарда долларов и возместить убытки клиентам банка в США в размере 4,1 миллиарда долларов.