Deutsche Bank выплатит 7,2 миллиарда долларов по требованию Минюста США

23 декабря 2016, 09:25
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В рамках договоренностей Deutsche Bank готов выплатить денежный штраф в размере 3,1 миллиарда долларов и возместить убытки клиентам банка в США в размере 4,1 миллиарда долларов. При этом в финансовом институте оговорились, что речь идет лишь о предварительном результате договоренности и формулировки по итоговому соглашению еще могут быть изменены

Deutsche Bank выплатит 7,2 миллиарда долларов по требованию Минюста США | Банки | Дело Увеличить картинку

Крупнейший по сумме активов финансовый конгломерат Германии — Deutsche Bank — достиг по принципиальным позициям мирового соглашения с Минюстом США в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщила пресс-служба банка.

В рамках договоренностей Deutsche Bank готов выплатить денежный штраф в размере 3,1 миллиарда долларов и возместить убытки клиентам банка в США в размере 4,1 миллиарда долларов.

При этом в финансовом институте оговорились, что речь идет лишь о предварительном результате договоренности. Формулировки по итоговому соглашению еще могут быть изменены в ходе переговоров, абсолютных гарантий его заключения в банке также пока не предоставили.

В Deutsche Bank заверили, что клиентские выплаты, размер которых еще может быть скорректирован, не повлияют на финансовые итоги 2016 года.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: deutsche bank, сша, штраф

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Deutsche Bank выплатит 7,2 миллиарда долларов по требованию Минюста США | Банки | Дело
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