Диамантбанк нарастит капитал на 750 млн грн

Диамантбанк увеличит уставный капитал на 750 млн грн, написал в Фейсбуке председатель правления банка Олег Ходачук.

По его словам, банк не является проблемным.

"Банк не является проблемным. Капитал на сегодня +55 млн грн (мы еще доформировали резервы по методологии НБУ). В позапрошлый четверг правление НБУ утвердило план капитализации Диамантбанка до 1 января 2019 года", — добавил банкир.

По данным НБУ, капитал Диамантбанка на 1 октября 2016 года составлял 210 млн грн.

Как сообщалось, Диамантбанк зарегистрирован в ноябре 1993 года. По данным НБУ, на 1 января 2017 года ключевыми участниками в структуре собственности банка являлись Давид Жвания — прямое участие 23,81%, Игорь Керезь — опосредованное владение 44,4918%, Андрей Щукин — опосредованное участие 12,276% и Вячеслав Цыганенко — опосредованное участие 12,276%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (7,192 млрд грн) Диамантбанк занимал 23-е место среди 100 украинских банков.