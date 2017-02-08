Диамантбанк нарастит капитал на 750 млн грн

1 08 февраля 2017, 12:32
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Диамантбанк наращивает капитал и отмахивается от слухов о статусе проблемности

Диамантбанк нарастит капитал на 750 млн грн | Банки | Дело Увеличить картинку

Диамантбанк увеличит уставный капитал на 750 млн грн, написал в Фейсбуке председатель правления банка Олег Ходачук.

По его словам, банк не является проблемным.

"Банк не является проблемным. Капитал на сегодня +55 млн грн (мы еще доформировали резервы по методологии НБУ). В позапрошлый четверг правление НБУ утвердило план капитализации Диамантбанка до 1 января 2019 года", — добавил банкир.

По данным НБУ, капитал Диамантбанка на 1 октября 2016 года составлял 210 млн грн.

Как сообщалось, Диамантбанк зарегистрирован в ноябре 1993 года. По данным НБУ, на 1 января 2017 года ключевыми участниками в структуре собственности банка являлись Давид Жвания — прямое участие 23,81%, Игорь Керезь — опосредованное владение 44,4918%, Андрей Щукин — опосредованное участие 12,276% и Вячеслав Цыганенко — опосредованное участие 12,276%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (7,192 млрд грн) Диамантбанк занимал 23-е место среди 100 украинских банков.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: банки

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Диамантбанк нарастит капитал на 750 млн грн | Банки | Дело
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