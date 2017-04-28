ЕБРР поддерживает назначение Лавренчука главой Нацбанка

28 апреля 2017, 17:38
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль считается одним из главных претендентов на место Гонтаревой

ЕБРР поддерживает назначение Лавренчука главой Нацбанка | Банки | Дело Увеличить картинку

Европейский банк реконструкции и развития поддерживает возможное назначение руководителем Национального банка председателя правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука, передает Reuters.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил о поддержке Лавренчука, если подтвердится информация о его возможном назначении.

Кандидатуру Лавренчука также поддержал экс-премьер-министр Арсений Яценюк, который назвал его "хорошим парнем". По мнению экс-премьера, Нацбанк должен возглавлять профессиональный банкир, а не политик.

Ранее Лавренчук публично заявил, что готов возглавить НБУ, "когда наступит время". Сейчас его называют одним из главных претендентов на эту должность.

Кроме того, звучат имена председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко, владельца ТАСкомбанка Сергея Тигипко, председателя совета Национальной ассоциации банков Украины и старшего советника Альфа-банка в Украине Романа Шпека.

Владимир Лавренчук с 2005 года возглавляет правление Райффайзен банка Аваль.

Напомним, 10 апреля действующая глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что с 10 мая она уходит с занимаемой должности.

Раздел: >
Теги: нбу , валерия гонтарева , ебрр

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
ЕБРР поддерживает назначение Лавренчука главой Нацбанка | Банки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.55
EUR EUR - - 28.89
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.