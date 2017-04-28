ЕБРР поддерживает назначение Лавренчука главой Нацбанка

Европейский банк реконструкции и развития поддерживает возможное назначение руководителем Национального банка председателя правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука, передает Reuters.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил о поддержке Лавренчука, если подтвердится информация о его возможном назначении.

Кандидатуру Лавренчука также поддержал экс-премьер-министр Арсений Яценюк, который назвал его "хорошим парнем". По мнению экс-премьера, Нацбанк должен возглавлять профессиональный банкир, а не политик.

Ранее Лавренчук публично заявил, что готов возглавить НБУ, "когда наступит время". Сейчас его называют одним из главных претендентов на эту должность.

Кроме того, звучат имена председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко, владельца ТАСкомбанка Сергея Тигипко, председателя совета Национальной ассоциации банков Украины и старшего советника Альфа-банка в Украине Романа Шпека.

Владимир Лавренчук с 2005 года возглавляет правление Райффайзен банка Аваль.

Напомним, 10 апреля действующая глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что с 10 мая она уходит с занимаемой должности.