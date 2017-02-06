Экс-депутат Мартыненко получил долю в Диамантбанке

06 февраля 2017, 12:39
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Николай Мартыненко вошел в капитал банка через ООО "Техно-Инвест"

Экс-депутат Мартыненко получил долю в Диамантбанке | Банки | Дело Увеличить картинку

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций Диамантбанка, пишет Финклуб.

Он вошел в капитал банка через ООО "Техно-Инвест", которому принадлежит 24,8% акций Диамантбанка.

Акционерами компании являются бывший помощник экс-депутата Рады Давида Жвании Вячеслав Цыганенко — 49,5% акций, бывший помощник Жвании Игорь Керезь — 45,5% и Николай Мартыненко — 5% акций.

Таким образом, Николай Мартыненко стал опосредованным владельцем 2,5% акций финучреждения.

Согласно данным, Игорь Керезь опосредованно владеет 44,5% акций финучреждения, а Давид Жвания напрямую владеет 23,81% акций.

По материалам: Финансовый клуб
Раздел: >
Теги: верховная рада , банки

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Экс-депутат Мартыненко получил долю в Диамантбанке | Банки | Дело
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