Экс-глава правления банка "Михайловский" сбежал из-под домашнего ареста — СМИ

Бывший председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко исчез из-под домашнего ночного ареста. Об этом пишет "Финансовый клуб".

Как сообщает издание, источник в правоохранительных органах сообщил, что 27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения экс-главе банка "Михайловский" Игорю Дорошенко, который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск.

Судья уже удовлетворил это прошение.

Ранее сотрудники СБУ сообщали FinClub, что имеют сведения о намерении Игоря Дорошенко с семьей уехать в Канаду. "Его жена подбирает там садик для детей", — говорил собеседник.

При этом на своей странице в сети Фейсбук жена Дорошенко отрицает обвинения. "В связи с резким ухудшением состояния здоровья мой муж Дорошенко И.В. на днях был госпитализирован и находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений г. Киева! Все возложенные на него и адвокатов обязанности выполняются в полном объеме согласно законодательства Украины!" — говорится в ее сообщении.

Напомним, Игорь Дорошенко был ключевым подозреваемым в деле банка "Михайловский". Правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд грн, в том числе ущерб на 870 млн грн инкриминировали Игорю Дорошенко. Экс-чиновнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 218-1 (доведение банка до неплатежеспособности) УК.