Экс-руководителя Имэксбанка подозревают в расхищении банковских средств

Главное следственное управление Национальной полиции объявило о подозрении экс-главе правления Имэксбанка Грамматику Юрию.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Досудебным расследованием установлено, что по указанию председателя правления банка компаниям, прежде всего связанным с акционером банка, выдавались бланковые кредиты. Кроме того, происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на неликвидное, что повлекло растрату банковских активов.

Служащему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Окончательная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним, Имэксбанк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. По состоянию на начало 2017 вкладчиками банка получены 4,16 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.