EnglishDom запустив курси англійської для фінансистів — більше спеціальної лексики та термінології

В онлайн-школі EnglishDom відкрився курс з вивчення англійської мови для фінансистів. Курс базується на лексиці фінансових стандартів GAAP та IFRS, що прийняті в англомовних країнах.

«В курсі ми сконцентрувалися на лексиці з фінансової звітності та термінах, з якими фінексперти працюють щодня, — розповідає співзасновник та СEO онлайн-школи EnglishDom Максим Сундалов. — Курс створено на прохання наших корпоративних клієнтів. Він буде корисний фінансистам, які вже працюють з міжнародними партнерами — фіндиректорам, аудиторам, бухгалтерам, власникам бізнесів. А також тим, хто планує продовжити кар’єру у міжнародній компанії чи просто хоче мати можливість читати професійну літературу мовою оригіналу для підвищення кваліфікації. Зазначу, що викладачі нашої школи вже знаються на фінансовій тематиці, адже протягом кількох років EnglishDom навчає понад 200 топ-управлінців однієї з найбільших фінансових установ України».

Курс складається з 30 уроків, які об’єднані в 15 тем, по 2 уроки кожна. Серед тем: доходи і витрати, податковий облік, знос і амортизація, аудит, таблиці і графіки, розрахунок собівартості, цінні папери, інвестиції та інші.

В результаті студент опанує професійну фінансову термінологію та проведе ревізію комплексу понять, які існують у міжнародному фінансовому світі.

Цифровий підручник EnglishDom, у якому розміщений курс, містить інтерактивні вправи для закріплення лексики. Курс комплексно тренує ключові аспекти вивчення мови — слова, граматику, читання, слухання, говоріння та письмо. Він допоможе опанувати фінансову ділову мову та стане у нагоді тим, хто прагне працювати в галузі міжнародних фінансів, наприклад, в банках, страхових компаніях, пенсійних фондах, кредитних спілках, інвестиційних фондах, брокерських та дилерських компаніях, фондових біржах. А також тим, хто готується отримати бізнес-освіту за кордоном чи проходити співбесіду англійською.

Технології EnglishDom дозволяють розгорнути корпоративне навчання англійської мови незалежно від формату роботи компанії, кількості співробітників та їхньої географії. Навчання відбувається на онлайн-платформі, яка підлаштовується під запит компанії.

Для корпоративних клієнтів EnglishDom розробив модуль, який дозволяє компаніям відслідковувати прогрес співробітників. Рішення інтегровано у цифрову платформу та дає можливість стежити за трьома найважливішими показниками: присутність працівника на заняттях, якість виконання домашніх завдань та результати тестування. Корпоративним клієнтам модуль доступний в особистому кабінеті керівника.

EnglishDom розвиває корпоративне навчання англійської з 2018 року. На цей момент у портфелі компанії 138 активних бізнес-клієнтів, найбільший з яких навчає відразу 300 співробітників, найменший — двох. Серед клієнтів: Медіа Група Україна, АХА, Миронівський хлібопродукт, Бітрікс24, OWOX, Carlsberg Ukraine. Узагалі ж, найчастіше навчання англійської замовляють компанії з галузі IT, фінансів, фармацевтики та агрокомпанії. Найпопулярніший час для занять серед бізнес-клієнтів — обідня перерва з 13.00 до 14.00 та вечірній час з 18.00 до 20.00.

EnglishDom — онлайн-школа англійської мови і водночас продуктова IT-компанія, що надихає вивчити англійську за допомогою технологій і людської турботи та є одним із лідерів EdTech у Східній Європі. Платформа EnglishDom включає в себе 5 інноваційних сервісів для вивчення англійської мови, серед яких мобільні додатки та інтерактивний цифровий підручник. Загалом сервіс об'єднує понад 500 викладачів англійської мови та більш ніж 50 000 користувачів.