Евро будет выглядеть по-новому: Европейский центробанк изменит дизайн банкнот

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает процесс изменения дизайна банкнот евро. И для начала ЕЦБ узнает мнение европейцев по этому поводу, а потом уже представит новый дизайн европейской валюты. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ЕЦБ.

Окончательное решение по дизайну банкнот евро ЕЦБ примет до 2024 года. Процесс редизайна начнется с создания фокус-групп, которым будет поручено собрать мнения людей со всей зоны евро по возможным темам для будущих банкнот евро.

"Банкноты евро никуда не денутся. Они видимый символ того, что мы вместе в Европе, особенно во времена кризиса, и на них по-прежнему существует большой спрос. Спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения", — рассказали в ЕЦБ.

Следуя рекомендациям консультативной группы, ЕЦБ обратится к гражданам Евросоюза с просьбой выбрать основные темы для банкнот, включенных в окончательный список. За этим последует конкурс на дизайн новых банкнот, после которого ЕЦБ снова проведет консультации с общественностью. И только после этого примут окончательное решение.

Современный дизайн банкнот евро основан на теме "эпох и стилей", представленной окнами, дверными проемами и мостами. В ЕЦБ хотят, чтобы новый дизайн европейской валюты "вызывал гордость у граждан стран ЕС".

"Мы хотим разработать банкноты евро, которые европейские граждане могли бы идентифицировать с собой и с гордостью использовали бы в качестве своих денег", — сказал член Исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.

Параллельно с процессом изменения дизайна валют будет продолжаться исследование цифрового евро.

О запуске пилотного проекта "цифрового евро" ЕЦБ сообщил в июле этого года. Планируется запустить полностью электронную версию европейской валюты, которая будет отличаться как от "бумажного" прототипа, так и от криптовалют.

В Евросоюзе считают, что эти меры должны помочь эффективно бороться с отмыванием денег и уходом от налогов.

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