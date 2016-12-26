Фонд гарантирования продает десять кредитов, обеспеченных автосалонами

Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион права требования по десяти кредитным договорам банка "Форум". В обеспечение по ним переданы здания двух действующих автосалонов Toyota и Lexus в Харькове, автомобили этих же марок и запчасти к ним. Стартовая цена — 86,06 млн грн.

Как сообщается, компании-заемщики входят в одну бизнес-группу и являются дилерами известных марок автомобилей в Харьковской области. Одним лотом на аукцион выставлены права требования по 10 кредитным договорам.

По состоянию на начало сентября этого года, задолженность по договорам (тело плюс проценты) превысила 285,75 млн грн.

При этом в залоге банка — товары в обороте (автомобили марок Toyota и Lexus, запчасти и авто аксессуары), а также три объекта недвижимости в Харькове. В частности — здание автосалона с помещениями для ремонта автотранспорта, площадью 2 426,2 м2, и автосалон площадью 5756 м2 (оба объекта располагаются в г.. Харьков, ул. Шевченко).

Кроме того, в обеспечение по кредитам передано трехэтажное нежилое здание, площадью 892 м2, и земельный участок, площадью 0,0572 га, в Харькове по адресу переулок Фанинский.