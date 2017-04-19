Фонд гарантирования продаст активов на 4,2 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на текущей неделе на продажу выставил активы 47 ликвидируемых банков на общую сумму 4,202 млрд грн, сообщается на сайте фонда.

Согласно информации ФГВФЛ, на 3,737 млрд грн выставлены права требования по кредитам, на 433,3 млн грн — основные средства банков. Дебиторская задолженность перед банком "Форум" будет продаваться за 30,88 млн грн.

ФГВФЛ сообщает, что на прошлой неделе реализованы активы 33 ликвидируемых банков на общую сумму 127,82 млн грн. Из них на 88,04 млн грн проведены аукционы по продаже прав требования по кредитам, на 38,35 млн грн — аукционы по продаже основных средств банков. Дебиторская задолженность перед банком "Киевская Русь" была продана за 0,23 млн грн.

Помимо того, 1,18 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,2 млн грн — от продажи других активов (картин, монет, прочее).