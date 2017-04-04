Фонд гарантирования продаст активы банков-банкротов на 7,6 млрд грн

04 апреля 2017, 12:57
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На этой неделе с молотка пойдут активы 55 неплатежеспособных банков

Увеличить картинку Фото: foto.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на текущую неделю продажу активов 55 неплатежеспособных банков на общую сумму 7,601 млрд грн.

Как сказано на сайте фонда, на продажу выставят права требования по кредитам на сумму 6,353 млрд грн, основные средства ликвидируемых банков — на 1,198 млрд грн. Также будут продавать дебиторскую задолженность перед банками на сумму 49,49 млн грн.

Согласно сообщению, ФГВФЛ выставляет на торги, в частности, требования по кредитам и основные средства банка "Хрещатик" (на 2,875 млрд грн), Дельта банка (949,31 млн грн), банка "Форум" (726,89 млн грн), банка "Финансы и Кредит" (408,97 млн грн), Златобанка (306,55 млн грн), ВиЭйБи Банка (288,45 млн грн).

Кроме того, Фонд собирается продать требования по кредитам банка "Киев" (на 185,44 млн грн) и Всеукраинского банка развития (157,14 млн), а также основные средства Авант-Банка (159,28 млн грн), Госзембанка, банков "Меркурий", "Михайловский", Реал банка, Смартбанка, банка "Стандарт" и Промэкономбанка.

ФГВФЛ сообщил о проведении на прошлой неделе аукционов по продаже активов 36 неплатежеспособных банков на общую сумму 67,48 млн грн.

Как сообщалось, по состоянию на 1 февраля задолженность Фонда гарантирования вкладов составляла 145,5 млрд грн, из которых 59,6 млрд грн — тело кредита, а 85,8 млрд грн — проценты.

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Теги: фонд гарантирования вкладов , банки , проблемные банки , аукцион

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