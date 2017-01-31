Фонд гарантирования пытается вернуть выведенный из банка "Контракт" актив на 45,4 млн грн

31 января 2017, 16:39
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Фонд гарантирования пытается вернуть самый дорогой актив банка "Контракт"

Фонд гарантирования пытается вернуть выведенный из банка Увеличить картинку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытается вернуть в собственность дорогой и основной актив банка "Контракт" — здание его главного офиса, расположенное в центре Киева на ул. Воздвиженской, 58.

Согласно сообщению, за шесть дней до введения временной администрации (30 сентября 2015) помещения площадью 1 169,3 м2 были проданы ООО ГК "Укргаз". В соответствии с договором купли-продажи цена сделки — 45,4 млн грн, с рассрочкой платежа до 5 октября 2015. К 6 октября 2015 покупатель осуществил частичную оплату в общей сумме 29,07 млн грн, никаких других платежей на счет банка до сегодняшнего дня не поступало.

"Особенностью указанного соглашения является то, что покупатель приобрел право собственности на здание в день заключения договора купли-продажи, то есть до уплаты каких-либо денежных средств", — отмечает ФГВФЛ.

В связи с большим размером задолженности (16,3 млн грн) и значительным сроком просрочки платежа со стороны покупателя уполномоченное лицо Фонда гарантирования обратилась в Хозяйственный суд Киева с исковым заявлением о расторжении договора отчуждения и возвращения недвижимого имущества в собственность банка.

Несмотря на имеющуюся значительную задолженность, ООО ГК "Укргаз" пытается осуществить отчуждение указанного недвижимого имущества.

Напомним, банк "Контракт" был признан неплатежеспособным 6 октября за невыполнение обязательств перед вкладчиками.

По материалам: "Дело"
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Теги: банки , фонд гарантирования вкладов

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Фонд гарантирования пытается вернуть выведенный из банка
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