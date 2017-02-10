Фонд гарантирования рассказал о выводе активов из банка "Хрещатик" на 3 млрд грн

В рамках ликвидационной процедуры началась продажа активов банка "Хрещатик". Полученные в процессе реализации средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов банка. Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов.

При этом Фонд отмечает, что несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка, включенных в ликвидационную массу, составила 8,13 млрд грн, независимые лицензированные оценщики оценили их в 2,650 млрд грн. В то же время сумма утвержденных требований кредиторов банка является одной из крупнейших среди банков, в которых начата процедура ликвидации — 6,150 млрд грн. Сегодня Фондом подано 66 заявлений о совершении уголовных преступлений, направлено 220 исковых заявлений и открыто 270 исполнительных производств, в том числе с целью возвращения выведенных топ-менеджментом банка активов.

Активы банка "Хрещатик"

Фонд также раскрыл структуру активов ликвидируемого банка. Так, 52% активов, на сумму 4,305 млрд грн, это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) — кредиты юридических лиц.

Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4 млрд грн, их независимая оценка почти в пять раз меньше — 834,3 млн грн.

Среди причин, влияющих на рыночную стоимость кредитов, — их низкий уровень обслуживания и малоликвидные залоги.

Более 84% кредитного портфеля юридических лиц (на сумму 3,38 млрд грн) — кредиты, выданные связанным с банком компаниям. С момента признания банка неплатежеспособным заемщики не обслуживают свои договоры, несмотря на то, что ведут активную хозяйственную деятельность.

Почти половина кредитного портфеля корпоративных клиентов банка фактически не обеспечена:

- кредиты на 1,068 млрд грн были выданы под залог "мусорных ценных бумаг",

- и еще на 570 млн грн — под залог имущественных прав по контрактам или же договорам поручительства, или же вообще изначально были беззалоговыми.

При этом за несколько дней до введения временной администрации в банк (в период с 30 марта по 4 апреля 2016 года) руководством и акционерами банка были применены схемы по выводу залогов почти на 1 млрд грн.

В то же время почти четверть активов банка (на сумму 1,868 млрд грн) — долговые ценные бумаги связанных с банком компаний. Несмотря на то, что между банком и эмитентами облигаций были заключены договоры обратного выкупа, по состоянию на январь 2017 эти обязательства не выполнены. При этом 85% облигаций — необеспеченные.

Выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты, но существуют основания предполагать, что планов реализовывать эти проекты не было, зато имела место схема вывода средств банка.

По выявленным фактам манипуляций с активами Уполномоченным лицом Фонда направлено заявления в правоохранительные органы. По нескольким эпизодам продолжаются судебные процессы.

Схемы продолжаются

Фонд отмечает, что попытки вывода активов из банка продолжаются.

"В настоящее время существует риск вывода активов банка на 250 млн грн. Их банк может потерять в результате судебных решений, которыми легализуются схемы, применяемые родственниками одного из руководителей банка и корпоративными заемщиками — связанными с акционером", — говорится в сообщении Фонда.

Группа заемщиков пытается в судебном порядке доказать, что якобы еще начале 2015 года ими было получено право требования к банку, а в конце марта — начале апреля 2016 проведен зачет встречных однородных требований на сумму $8 млн за счет денежных средств, принадлежащих родственникам одного из бывших руководителей банка. Следствием этого, как считают истцы, стало погашение задолженности по кредитным договорам корпоративных клиентов. Зачет встречных требований высвободил бы из-под залога банка ликвидное обеспечение — земельный участок в Феофании.

"Существуют основания полагать, что договоры уступки права требования по депозитным договорам, а также заявления о зачете встречных однородных требований были составлены уже в период осуществления процедуры ликвидации банка перед подачей исковых заявлений", — утверждает Фонд.

Впрочем, Хозяйственным судом первой инстанции исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Сейчас идет апелляционное обжалование, очередные судебные заседания назначены к рассмотрению в Киевском апелляционном хозяйственном суде на 13 и 14 февраля текущего года.