Фонд гарантирования сегодня начинает выплаты вкладчикам "Платинум Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 15 февраля начинает выплаты вкладчикам "Платинум Банка" по договорам, срок действия которых закончился до 11 января 2017 года включительно, а также по текущим и карточным счетам.

Как сообщила пресс-служба фонда, до 6 марта вкладчики могут обращаться в учреждения банков-агентов в зависимости от адреса проживания по паспорту, указанному в договоре с "Платинум Банком".

В частности, вкладчики с адресами в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях могут обратиться в "Кредобанк".

Запорожская, Одесская, Полтавская и Харьковская области распределены в "Правэкс-Банк".

Днепропетровская, Донецкая, Житомирская и Луганская области — в "ПУМБ".

Винницкая область, г. Киев и Киевская область, а также вкладчики-нерезиденты могут обратиться в "Укргазбанк".

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины признал "Платинум Банк" неплатежеспособным 11 января.

"Платинум банк" (ранее — "Международный ипотечный банк") работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков. НБУ признал владельцами существенного участия "Платинум Банка" Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

