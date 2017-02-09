Фонд гарантирования вкладов реструктуризирует долг перед НБУ

09 февраля 2017, 16:35
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Более половины задолженности ФГВФЛ перед Нацбанком покрыто облигациями внутреннего государственного займа

Фонд гарантирования вкладов реструктуризирует долг перед НБУ | Банки | Дело Увеличить картинку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) договаривается с Национальным банком Украины о реструктуризации кредитной задолженности на 2018 год, сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин.

"Мы договариваемся. Надеюсь, что договоримся о реструктуризации на следующий год", — сказал он в ходе пресс-клуба в Киеве в четверг.

Ворушилин добавил, что более половины этой задолженности покрыто облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Мы хотим, чтобы в момент закрытия облигаций мы также закрыли наши обязательства перед Национальным банком", — отметил он.

По его словам, погашение кредита перед Нацбанком по плану в 2017 году составляет 9 млрд грн. Задолженность Фонда перед Министерством финансов близится к 60 млрд грн, однако большая часть тела кредита и процентов будет погашаться через 8-10 лет.

ФГВФЛ в год платит по процентам 2,4 млрд грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: фонд гарантирования вкладов , нбу

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Фонд гарантирования вкладов реструктуризирует долг перед НБУ | Банки | Дело
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