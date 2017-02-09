Фонд гарантирования вкладов реструктуризирует долг перед НБУ

По материалам:
Раздел: Новости финансов > Банки
Теги: фонд гарантирования вкладов , нбу
Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|26.91
|EUR
|-
|-
|28.7
|RUB
|-
|-
|0.45
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|22.04
|12.15
|Киевская область
|22.17
|10.96
|Львовская область
|22.04
|11.88
|Сколько зарабатывают юридические компании в Украине
|Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды
влажность:
давление:
ветер:
— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.