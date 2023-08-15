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Freedom Broker спростували заяву Hindenburg Research
Публікація, опублікована 15 серпня компанією Hindenburg Research, є навмисною спекуляцією та набором непідтверджених фактів, - заявили в компанії Freedom Broker
Річний звіт холдингу опубліковано на сайті Комісії з цінних паперів США (SEC), аудит провела компанія з великої четвірки Deloitte. Виручка, баланси та клієнти холдингу повністю підтверджені. Відносини з усіма пов'язаними сторонами проаналізовані та детально розкриті. У звіті особливу увагу приділено нашим процесам щодо санкцій та AML, висновок чистий, - запевнила інвестиційна компанія
Звіт Freedom Holding Corp. про результати фінансового року, що закінчився 31 березня 2023 року, опубліковано за посиланням.Підписуйтесь на наш Telegram канал