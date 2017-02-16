Генеральным менеджером Альфа-Банка в Украине станет экс-глава "Хоум Кредит" в России Свитек

16 февраля 2017, 09:07
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Украина станет уже восьмой зарубежной страной, где будет работать Иван Свитек, после США, Франции, Австрии, Ирландии, Германии, Бразилии и России

Генеральным менеджером Альфа-Банка в Украине станет экс-глава Увеличить картинку

Генеральным менеджером Альфа-Банка (Украина) станет чех Иван Свитек (Ivan Svitek), с 2008 по 2015 годы бывший управляющим директором и главой правления банка Хоум Кредит в России, входящего в международный холдинг Home Credit B.V.

"На позиции генерального менеджера И.Свитек будет отвечать за стратегию дальнейшего развития банка и его операционную деятельность", — говорится в сообщении Альфа-банка в среду.

Финучреждение уточняет, что И.Свитек придет на замену Рушану Хвесюку, который после четырех лет руководства банком 14 февраля был избран главой набсовета приобретенного владельцами Альфа-Банка в прошлом году Укрсоцбанка.

Согласно релизу, Украина станет уже восьмой зарубежной страной, где будет работать И.Свитек, после США, Франции, Австрии, Ирландии, Германии, Бразилии и России.

В 1991 году он занимал пост советника министра финансов Чехословакии, а затем в 1993-1994 гг работал в Citibank (Прага), 1994-1998 годах — в Pepsi Cola International в Австрии и Чехии, 1998-2008 годах — в General Electric — Capital Services/

Альфа-Банк (Украина) (до января 2001 года — Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-Банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

Владельцами ABH Holdings SA являются уроженец Львова Михаил Фридман (36,47%) и уроженец Киева Герман Хан (23,27%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузмичев — 18,12%, Петр Авен — 13,76%, Андрей Косогов — 4,08% (все — граждане РФ, проживающие в Москве) и The Mark Foundation for Cancer Research — 4,3%.

Как сообщалось, в октябре- 2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал девятое место (41,8 млрд грн), Альфа-Банк 10-е место (38,954 млрд грн) среди 93 действовавших финучреждений.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: альфа-банк

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Генеральным менеджером Альфа-Банка в Украине станет экс-глава
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