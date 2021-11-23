Глава Нацбанка Шевченко подарил имущество в Швейцарии за 78 млн грн — декларация

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко раздаривает активы, меняя статус своего задекларированного имущества. Так, он подарил имущество на сумму 78,3 млн грн.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Шевченко внес изменения в свою декларацию в пункте "Расходы". Выяснилось, что глава Нацбанка подарил неизвестному лицу движимое имущество на сумму 78,3 млн грн в Швейцарии.

Ценный подарок он передал 12 ноября текущего года. Кому именно и что подарил глава НБУ, неизвестно — он не указал подробную информацию.

В декларации Шевченко за предыдущий год указано, что тогда из движимого имущества он владел тремя автомобилями: Mercedes-Benz G 500 2012 года, Peugeot Partner 2016 года выпуска и Land Rover 2013 года выпуска.

Также в 2020 году в его собственности находилась яхта Nautique марки Super Air Nautique G23 2013 года выпуска и квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 года.

В прошлогодней декларации Шевченко в разделе "Денежные активы" указано, что он и его семья хранит средства в пяти банках:

швейцарском Банк Ломбард Одиер и Ко ЛТД;

чешском Экспобанке,

в АО Ощадбанк;

в АО КБ ПриватБанк,

в Укргазбанке.

По курсу НБУ на 31 декабря 2020 года общая сумма средств семьи Шевченко на счетах всех указанных банков составляла 103, 377 млн грн.

Напоминаем, Шевченко фигурирует в схемах личного обогащения. Так, СМИ публиковали информацию о том, что правоохранительные органы выявили множество нарушений в работе Шевченко, когда он еще был главой правления государственного Укргазбанка. Сообщается, что это привело к многомиллионному ущербу банка и государства.

Ранее американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на три собственных источника информации сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить Шевченко с должности главы Нацбанка. По словам собеседников журналистов, причиной таких планов Зеленского может быть недовольство президента работой главы НБУ.