Goldman Sachs готовит запуск торговли биткоином

03 октября 2017, 08:57
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Goldman Sachs может стать первым представителем Уолл-стрит, который выйдет на рынок криптовалют без посредников

Goldman Sachs готовит запуск торговли биткоином | Валюта | Дело Увеличить картинку

Goldman Sachs не исключает запуск торговых операций с биткоином и другими цифровыми валютами, пишет Wall Street Journal.

Интерес банка может поднять статус биткоина в глазах инвесторов и повысить градус дискуссий вокруг криптовалюты, которая все глубже проникает в мир традиционных финансов, пишет WSJ. В то же время усилия Goldman Sachs в этом направлении пока находятся на ранней стадии и, не исключено, могут не реализоваться.

Ранее Goldman Sachs начал активно интересоваться технологией распределенного реестра, добавив минувшим летом на свой официальный сайт раздел с кратким курсом по блокчейну. Банк входит и в число инвесторов блокчейн-приложения финансовых сервисов Circle и нью-йоркского блокчейн-стартапа Digital Asset Holdings.

Кроме того, в июле 2017 года Goldman Sachs получил патент на расчетно-клиринговую систему SETLcoin, в основе которой лежит собственная криптовалюта.

Как сообщалось, канадский Royal Bank of Canada интегрировал блокчейн, что позволяет отслеживать платежи между США и Канадой в реальном времени.

Также британский Barclays и блокчейн-консорциумом CLS Group создают систему валютных переводов на основе технологии блокчейн альтернативную SWIFT-переводам

По материалам: Лига
Раздел: >
Теги: валюта

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Goldman Sachs готовит запуск торговли биткоином | Валюта | Дело
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