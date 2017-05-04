Гонтарева намерена уйти в длительный отпуск

Глава Национального банка Валерия Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск, сообщают Українські Новини.

Отпуск Гонтаревой может продолжаться около 2 месяцев.

Руководить НБУ в это время будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

По информации агентства, он лично пообещал президенту не увольняться ни при каких обстоятельствах до назначения нового председателя правления регулятора.

Как сообщалось ранее, 10 апреля Гонтарева сообщила, что с 10 мая она покидает должность главы НБУ.

Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает на скорейшее удовлетворение его президентом и Верховной Радой.