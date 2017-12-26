Гонтарева продала свою долю в ICU за 83 млн гривен

26 декабря 2017, 15:53
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С учетом полученных в 2014-2016 годах траншей Гонтарева уже заработала на продаже своей доли в компании 183,9 млн гривен

Гонтарева продала свою долю в ICU за 83 млн гривен | Банки | Дело Увеличить картинку

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в 2017 году получила 83,583 млн грн дохода от продажи своей доли в капитале инвестиционной компании ICU Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва).

Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 24 декабря Гонтарева сообщила о полученном доходе от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав компании ICU Holdings Limited, которую она продала перед назначением на пост главы НБУ в 2014 году с согласованным графиком расчетов на 5 лет.

В декабре прошлого года глава НБУ задекларировала 52,572 млн грн дохода по этой статье как третий транш от продажи своих акций компании ICU Holdings Limited.

Таким образом, с учетом полученных в 2014 и 2015 годах первого и второго траншей на 24,271 и 23,518 млн грн соответственно Гонтарева суммарно получила от продажи своей доли в компании 183,944 млн грн.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала Президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы НБУ, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются.

Несмотря на многократные заявления представителей президентской фракции в парламенте о предстоящем рассмотрении этого вопроса, кандидат не представлен до сих пор.

По материалам: УНИАН
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Теги: валерия гонтарева , декларация , декларации о доходах , электронные декларации , icu

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Гонтарева продала свою долю в ICU за 83 млн гривен | Банки | Дело
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