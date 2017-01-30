Госфинмониторинг заблокировал средства "чиновников" ОРДЛО в украинских банках на 28,54 млн грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за период с марта 2014 года по декабрь 2016 года заблокировала средства на сумму 28,54 млн грн, принадлежавшие чиновникам самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в банках Украины, сообщается на веб-сайте правительства.

"Госфинмониторинг на постоянной основе осуществляет идентификацию новоназначенных "так называемых" чиновников "ДНР" и "ЛНР", актуализирован список "так называемых" чиновников "ДНР" и "ЛНР" и установил счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины. За указанный период на счетах указанных лиц обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн", — говорится в сообщении.

В нем также указывается, что в 2016 году Госфинмониторинг подготовил 591 материал, в котором сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими преступлениями, определенными Уголовным кодексом, составляет 45,8 млрд грн.

Госфинмониторинг продолжает расследование фактов отмывания средств, полученных путем коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества экс-президентом Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины.

По данным ведомства, за период расследований (март 2014 года — декабрь 2016 года) в отношении финансовых операций, осуществленных бывшими высокопоставленными лицами страны, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 547 материалов. Сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией доходов или совершением других преступлений, по этим материалам составляет 201,7 млрд грн.

"По результатам принятых мер Госфинмониторинг за время расследований заблокировал на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте $1,54 млрд", — сообщает ведомство.

Кроме того, в настоящее время уделяется внимание поиску/блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за рубежом.

Как сообщает Госфинмониторинг со ссылкой на данные подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц Украины и связанных с ними лиц на общую сумму $107,19 млн, EUR15,87 млн и CHF135,01 млн, среди прочего — в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.