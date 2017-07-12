Государство перечислило ПриватБанку еще 22,5 млрд грн

ПриватБанк получил от Министерства финансов ранее анонсированный транш облигаций внутреннего государственного займа на 22,5 млрд гривень, сообщает пресс-служба ведомства.

В банке ожидали средства еще на прошлой неделе.Это первая часть необходимой докапитализации банка, точные объемы которой стали известны по результатам независимого аудита компании EY. Еще 16 млрд грн в банке рассчитывают получить осенью.

По словам главы ПриватБанка Александра Шлапака, сумма второй части докапитализации может быть меньшей, если банк сможет покрыть свои потребности за счет прибыли.

Этот этап докапитализации банка позволит ему доформировать резервы под обесцененный портфель кредитов, выданный, по мнению НБУ, компания связанным с бывшими акционерами Привата. По оценке самого банка, необходимость в резервах сейчас составляет 191 млрд грн.

Общий кредитный портфель юрлиц в Привате составляет 225 млрд грн. Из них, по версии самого банка, 190 млрд приходится именно на связанные кредиты. Независимый аудит EY подтвердил только 10 млрд грн из этой суммы, но при этом его оценка по необходимым резервам примерно совпадает с выводами банка и НБУ — 184 млрд грн.

"Аудитор не смог получить приемлемые доказательства относительно периода, в котором возникло обесценивание кредитов. Для объективного анализа событий, произошедших в течение года, необходимо доверять данным отчета за предыдущий период. Но аудиторы не подтверждают достоверность данных, изложенных в годовом отчете Приватбанка 2015 года, акцептованного предыдущим аудитором — PwC. Фактически это означает, что обесценивание кредитов могло произойти как в 2016, так и в предыдущие годы ", — говорила замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время совместного совещания с членами финансового комитета Верховной Рады.

Бывшие собственники банка — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — с оценкой НБУ не согласны, считая цифру в 190 млрд завышенной (в отчетности за 2016 год, аудированной PwC, объем связанных кредитов составляет всего 8 млрд грн или 4%). Этим они мотивируют свой отказ реструктуризировать до 1 июля и затем постепенно погасить кредиты на 190 млрд, что было одним из условий передачи банка в госсобственность в декабре 2016 года.

Сейчас НБУ и ПриватБанк угрожают Коломойскому и Боголюбову судами и принудительным взысканием активов. В Нацбанке надеются активизировать процесс осенью, когда появятся результаты forensic-аудита с доказательствами по кредитованию банком связанных лиц (его проводит американский консалтер AlixPartners). Параллельно с этим экс-бенефициары Привата проводят переговоры с нанятой банком группой международных посредников в составе Rotchild, EY и FinPoint.