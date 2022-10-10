Гривня встояла після призначення нового голови НБУ. Чого очікувати на валютному ринку цього тижня

Верховна Рада 7 жовтня призначила новим головою Національного банку Андрія Пишного. Втім, ця новина на валютному ринку не відобразилася взагалі, як це часом буває при важливих кадрових перестановках у країні.

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Тим більше, що є важливіші події, які мають більш суттєвий вплив на валютний ринок. Наприклад, це інфляція, яка у річному обчисленні прискорилася до 24,4%, порівняно з 23,8% за підсумками серпня. Основними драйверами цінового зростання як і раніше є наслідки воєнних дій, зруйновані підприємства та поглиблення економічної кризи.

Крім того, на міцність національної валюти негативно впливає емісія, темпи якої залишаються високими. А чим потужніше працює станок – тим дешевшою в кінцевому підсумку буде гривня. При цьому, військові облігації попитом серед банків та інших покупців майже не користуються.

"Аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП минулого тижня встановив новий "антирекорд". Таким чином, залежність держбюджету від зовнішніх джерел фінансування та "друкарського верстата" НБУ лише посилюється", – розповів у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

І справді, Міністерство фінансів на черговому аукціоні з продажу військових облігацій 4 жовтня залучило до держбюджету лише 44,5 млн грн, не змінивши ставки. Про це свідчать дані Мінфіну. Так, Мінфін розмістив гривневі облігації під 12% із погашенням 5 квітня 2023 року - залучили лише 16,6 млн грн.

Також НБУ продовжує витрачати валюту із своїх резервів. Валові міжнародні резерви України на початок жовтня становили $23,93 млрд. Місячне зниження склало $1,51 млрд (-5,94%). Це й є результатом “розпродажу” іноземних валют на міжбанківському ринку, який проводив НБУ: обсяг валютних інтервенцій регулятора у вересні становив $2,75 млрд.

"За такої динаміки скорочення резервів Нацбанк буде змушений знизити офіційний курс гривні до іноземних валют (девальвувати нацвалюту) вже на найближчому засіданні. Наслідком стане девальвація гривні на готівковому ринку та прискорення темпів зростання інфляції", – додає експерт.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня з 3 по 7 жовтня Нацбанк на міжбанку придбав лише $7,2 млн, а продав понад $615,7 млн, скоротивши тим самим міжнародні резерви на $608,5 млн. Таким чином НБУ з початку війни купив на міжбанку сумарно $2,477 млрд, а реалізував $17,32 млрд (негативне сальдо понад $14,843 млрд).

З початку року НБУ придбав $3,134 млрд, а продав більше $20 млрд, зайшовши у "мінус" на $16,967 млрд.

Хоча все могло бути гірше. Як пояснює голова Ради НБУ Богдан Данилишин, динаміка платіжного балансу України у січні-серпні 2022 року свідчить про збалансований вплив зовнішньоекономічних операцій резидентів України на динаміку курсу гривні.

Поточний рахунок платіжного балансу за вісім місяців 2022 року був зведений з профіцитом $6,7 млрд (за відповідний період 2021 року був від’ємним на рівні -$0,7 млрд). При цьому, дефіцит зовнішньої торгівлі як товарами, так і послугами у серпні продовжував зростати (до -8 млрд та -$4,9 млрд за січень-серпень відповідно).

"Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців, які знаходяться за кордоном ($9,3 млрд за 8 міс. 2022 р. – на рівні дещо вищому, ніж минулого року), та вливання міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (+$9,5 млрд за 8 міс. 2022 р.)", – уточнив Данилишин.

Інакше кажучи, чим більше заробітчани надсилають до України інвалюти, тим міцнішою стає гривня.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках і на чорному ринку минулого тижня гривня дещо зміцнилась до долара і євро. Якщо на початку тижня у банках долар торгувався в середньому по 41,1-41,9 грн/$, то вже під кінець тижня – після плавного спуску – по 40,35-41,12 грн/$.

На чорному ринку гривня теж продемонструвала невеличку ревальвацію. Але у вівторок, 4 жовтня, спред стрімко розширився з подальшим звуженням до вихідних: у понеділок курс в середньому по країні складав 41,1-41,4 грн/$, у вівторок – 40,7-41,2 грн/$, а в неділю – 40,9-41,15 грн/$.

Євро у банках у понеділок торгувався на рівні 39,4-40,7 грн/€, а під кінець тижня – 39-40,18 грн/€. На чорному ринку євро "намалював дугу". У понеділок курс складав 39,3-39,85 грн/€, опісля чого у середу валюта відчутно подорожчала до 39,55-40 грн/€, а до неділі, навпаки, подешевшала до 39,17-39,5 грн/€.