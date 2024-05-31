Інвестиції для військовослужбовців. Острів стабільності в океані буремних подій

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Грошове забезпечення, яке отримують військовослужбовці, стало предметом великої уваги компаній та посередників, що працюють на ринку фінансових послуг. Наші захисники, беззаперечно, супергерої для українців, проте це такі само люди, яким властиве бажання примножити гроші. Та як робити це без ризику? Як досягти того, щоб після нашої Перемоги мати достатній фінансовий ресурс для гідного життя? Варто навчитися керувати грошима та інвестувати.

Ситуація: стабільна нестабільність

На відміну від айтівців, підприємців чи фахівців із діджитал-сфери, у військових практично немає часу, щоб детально вивчати умови запропонованих угод та перевірити посередника. При цьому гроші — є. І часто через високий рівень адреналіну, невпевненість у майбутньому, рішення приймаються імпульсивно і надто поспішно. Як результат — ці рішення не надто успішні і призводять до втрати коштів.

Крайній бік імпульсивних рішень — азартні ігри. До прикладу, згідно з даними Опендатабот, топ-10 компаній грального бізнесу у 28 разів примножили свої статки минулоріч. До Індексу потрапили 9 онлайн-казино та 1 лотерейний оператор.

Проблема ігрової залежності (лудоманії) набула національного масштабу, спричинила колосальні втрати коштів і погіршення психоемоційного стану. Через це самі військові ініціювали заборону на діяльність таких установ.

На мою думку, проблема лудоманії поширилася в тому числі через брак знань у людей що саме робити з грошима, яких стало більше, а витрачати немає можливості. Це треба змінювати і допомагати українцям опановувати фінансову грамотність. Зробити це можна через просвітницьку діяльність фінансових консультантів і радників, грантові освітні кампанії, а також консолідовану співпрацю держави з прозорими фінансовими установами.

Які перспективи

Чому ми говоримо про це зараз? Наразі у ЗСУ приблизно 700 тис. українців — утричі більше, ніж у 2014–2021 роках. І в 2024 році це число має зрости ще на 100 тис. Це здебільшого молоді люди, які мали б будувати кар’єру і розбудовувати успішне майбутнє країни. І поки вони до цього повернуться, протягом усього часу служби, у захисників має бути змога сформувати та зберегти капітал для майбутнього, яким би воно не було. То які перспективи у військових?

Після повернення додому захисникам доведеться починати життя спочатку і піклуватися про підірване фізичне та емоційне здоров’я. Військові мають розраховувати на стабільність у фінансах. Розглянемо варіанти, як цього досягти.

Розраховувати на пенсію? Ні

Солідарна пенсійна система загально визнана банкрутом. Тож покладатися на неї не варто.

І хоча для військових передбачаються доплати та рання пенсія, проте законодавство про пенсії для військових, розроблене в 1990-х, не витримує сучасних воєнних викликів. Обіцянки щодо пенсій перетворюються на непосильний тягар для держави. Та і чи достатньо для героїв України розраховувати на пенсію в середньому близько 10 тис. грн? Очевидно, що ні.

Власний бізнес. Доступний кожному?

Відкрити власний бізнес може бути непоганою ідеєю. Існує дуже багато державних, міжнародних та приватних програм, грантів та навчання для військових і ветеранів. Проте загалом від старту найпопулярнішої і наймасовішої грантової програми «Власна справа» серед ветеранів грант отримало лише 0,046%.

Прогнозується, що після війни в Україні може бути приблизно 10% ветеранів, а це 4–5 млн людей. Чи вистачить у бюджеті коштів для масової грантової програми — риторичне питання.

Є ще один момент. Із точки зору залученості та витрат часу, власний бізнес зараз можуть розглядати лише ветерани або члени родини військових. Коли йдеться саме про військовослужбовців, планувати фінансове майбутнє вони можуть за допомогою інвестування. І з цим може допомогти фінансовий консультант.

Фінансові посередники. На що звернути увагу

До початку повномасштабного вторгнення фінансові послуги купували здебільшого айтівці, топ-менеджери та підприємці. Саме в них були найбільш високі доходи.

Зараз увага фінансових консультантів, ріелторів, фінансових посередників і продавців різних фінансових продуктів та інвестиційних рішень прикута до військових. Вони отримують виплати, якими треба керувати.

Проте в Україні діяльність фінансових посередників не регулюється. Будь-яка людина може назвати себе фінансовим консультантом, а блогери ніяк не обмежені у своєму контенті. Сертифікацію, (що мали отримати лише фахівці, що займаються торгівлею цінними паперами на фондовому ринку або безпосередньо управлінням активами, але не консультуванням), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку остаточно скасувала 15 травня.

Тобто будь хто може почати надавати «найкращі» поради військовим, куди вкласти гроші. А у військових немає ні часу, ні часто знань, аби перевірити таких фахівців.

Саме тому, щоб не втратити зароблені звитяжною працею гроші, потрібно зрозуміти основні принципи побудови інвестиційного портфеля. Він має бути грамотно складений, містити різні класи активів. Коли є певна база знань, із фахівцем можна більш предметно обговорити, як найбільш ефективно застосувати гроші до власних фінансових цілей.

Інвестиційний портфель. З чого складається

Враховуючи максимальні з можливих ризиків, які сьогодні мають захисники, фінансовий захист має розглядатися, як острівець впевненості та безпеки. Як його створити?

Як фінансова консультантка, я маю сформувати гарний диверсифікований портфель для людини. Якщо немає специфічних вподобань, наприклад, інвестувати тільки в стартапи, гарним варіантом для людини з помірним ризик профілем буде портфель із таким розподілом:

35% — цінні папери: акції та фонди. Це найбільш ліквідний клас активів у регульованому середовищі.

20% — бізнес. Прямі інвестиції не на фондовому ринку. Часто менш ліквідні і менш доступні, проте інколи мають більшу дохідність через унікальні угоди. Сюди ж відносимо венчурні інвестиції на різних стадіях.

15% — нерухомість різних типів: житлова, офісна, торговельна, а також земля, фонди нерухомості в Україні та за кордоном.

15% — облігації та облігаційні фонди.

10% — готівка у різних валютах, банківські рахунки та короткострокові депозити.

5% — криптовалюти. Тут варто брати до уваги лише сильні криптовалюти, не входити в угоди на піку росту ціни та зберігати валюту на холодних гаманцях, аби убезпечитися від можливого краху біржі.

Активи. Як їх можна покращити

При хорошому розподілі інвестицій велика їхня частина мала би знаходитися на фондовому ринку. Чому? Через високу ліквідність таких активів. Це можливість швидко переводити активи у готівку без втрати ринкової вартості активу. До того ж, у більшості юрисдикцій середовище регулюють, а права інвестора захищають.

Проте в Україні фондовий ринок розвинений слабко: нам доступні купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через Дію, банки та кількох брокерів, а також корпоративні облігації, як NOVA PAY, що можна купити прямо в застосунку.

На ринку також представлені декілька цінних паперів, що є дуже неліквідними. Проте кожна фізична особа може інвестувати і в міжнародні ринки капіталу, використовуючи ліміт на виведення коштів у 100 тис. грн на місяць. Таких інвестиційних можливостей вистачить більшості військовослужбовців. На міжнародних ринках можна інвестувати в акції та облігації, або інвестиційні фонди, які пропонують сукупність певних активів.

Нерухомість можна «закрити» стандартною квартирою на стадії завершення будівництва. Зараз доступна державна програма єОселя. Проте цією пропозицію можна скористатися 1 раз. При цьому інвестувати у квартиру багато не вийде, адже поріг входу достатньо суттєвий — від десятків тисяч доларів, а спрогнозувати результат дуже складно через ризики військових дій. До того ж, нерухомість має дуже погану ліквідність — неможливо продати пів кімнати, потрібно продавати весь об’єкт.

Проте вже існують альтернативи: популярні за кордоном REIT фонди — компанії, які володіють, управляють чи фінансують нерухомість, що генерує доходи. У них можна інвестувати там же за кордоном, через виведені в рамках лімітів (100 тис. грн на місяць) кошти.

В Україні доступні аналоги таких фондів, проте пропозицій ще дуже мало, і законодавчо не всі питання врегульовані.

Як варіант, ще можна вкласти частину коштів у дохідну нерухомість, якою керує управляюча компанія, або сільськогосподарську землю.

Інвестиції у венчурний капітал в Україні пропонують декілька фондів і синдикат, що дають змогу заходити у венчур з низьким чеком від $5 тис. Тут треба або проактивно самостійно підбирати цікаві проєкти, що для військовослужбовця видається майже нереальним, або довіритися фахівцю.

Напрям криптовалют можна «закрити» багатьма шляхами, проте в рамках портфеля розглядати їх варто лише як довготривалі інвестиції, а зберігати їх варто на холодних гаманцях. Це такі сховища ключів доступу до криптовалютних активів, які не потребують постійного підключення до інтернету

Враховуючи, що в Україні після війни буде щонайменше 10% ветеранів, військовим уже сьогодні варто попіклуватися про своє майбутнє, адже держава не буде спроможна це зробити. Аби почуватися більш захищено фінансово, є сенс свідомо підійти до збереження грошей та інвестицій. З цією метою варто самостійно сформувати собі межі правильного інвестиційного портфеля, і вже в ньому підбирати активи, виходячи з власних цілей, умов, можливостей, порогу входу тощо.

В Україні та за кордоном доступно чимало інструментів. Тому скласти гарний портфель є не викликом, а цікавим завданням із прогнозованим поступовим успіхом. А інвестувати — це будувати стабільне майбутнє і формувати посеред ризиків і невизначеності власний «острівець» фінансової незалежності та безпеки