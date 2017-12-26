Ярославкий не смог согласовать с Нацбанком покупку Проминвестбанка

26 декабря 2017, 15:38
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Бизнесмен Александр Ярославский может подготовить все необходимые документы на покупку Проминвестбанка и подать их повторно в Нацбанк на согласование

Ярославкий не смог согласовать с Нацбанком покупку Проминвестбанка | Банки | Дело Увеличить картинку

Национальный банк вернул на доработку бизнесмену Александру Ярославскому пакет документов на покупку Проминвестбанка (ПИБ). Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Twitter.

В Нацбанке посчитали, что пакет документов "является некомплексным". "Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор имеет право вторично подать пакет", — отметили в НБУ.

Владелец группы DCH Александр Ярославский сделал предложение российскому Внешэкономбанку (ВЭБ) о покупке Проминвестбанка в мае текущего года. В декабре бизнесмен подал в Нацбанк пакет документов на согласование приобретения финансового учреждения.

В свою очередь председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что финучреждение не ведет переговоры о продаже Проминвестбанка Ярославскому и не давал согласие на подачу им документов в Нацбанк. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что НБУ откажет Ярославскому в покупке Проминвестбанка при отсутствии согласования сделки с ВЭБом.

При этом Ярославский заявлял, что "непременно намерен расширять присутствие в финансовом сегменте". "Если не получится с Проминвестбанком, буду рассматривать другие банковские учреждения. Я приобрел несколько серьезных промышленных активов, и мне нужен банк как финансовый инструмент управления ими", — комментировал бизнесмен.

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Ранее на покупку Проминвестабнка претендовали основатель MosCityGroup Павел Фукс и депутат Верховной Рады Максим Микитась. Заявки обоих претендентов отклонили, так как они не предоставили достаточных документов для проверки на соответствие требованиям законодательства Украины. По словам Рожковой, Фукс и Микитась больше не могут подавать документы на согласование сделки о покупке ПИБа.

По материалам: "Дело"
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Теги: проминвестбанк , внешэкономбанк , александр ярославский , банки , нбу , сделка

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Ярославкий не смог согласовать с Нацбанком покупку Проминвестбанка | Банки | Дело
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