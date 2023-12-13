ЄС затримує 10 млрд євро для Угорщини на тлі її позиції щодо України, – Reuters

Європейська комісія відмовилася розморозити 10 млрд євро допомоги для Угорщини з загального бюджету блоку. Це відбувається на тлі того, що країна погрожує ветувати підтримку для України, пише Reuters.

У ЄК заявили, що судові реформи Угорщини повинні спочатку бути опубліковані в офіційному журналі країни й повністю введені в дію. Лише після цього виконавча влада в Брюсселі зможе розморозити кошти для Будапешта.

Блок сподівався, що розблокування грошей допоможе вплинути на премʼєр-міністра Угорщини Орбана. Але його старший помічник у вівторок, 12 грудня, вимагав суму до 30 млрд євро в заяві для Bloomberg. Ці кошти Євросоюз заморозив через проблеми з верховенством права та демократією в країні.

Тепер Єврокомісія підвищила ставки, оскільки ЄС поглиблюється в суперечку з Угорщиною щодо підтримки України, на яку Орбан погрожує накласти вето на саміті лідерів блоку.

Допомога Україні: кошти від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, яке планує виділити ЄС, розраховане на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Проте в перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.

Рішення щодо перегляду бюджету ЄС очікується 14-15 грудня на саміті лідерів блоку й вимагає одностайності серед союзників. Але прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання допомоги Україні на 50 млрд євро.

Також на саміті обговорюватиметься, зокрема, початок перемовин про вступ України до Євросоюзу. Стосовно цього Орбан запропонував Євросоюзу відкласти питання членства на 5-10 років, а поки що укласти з Києвом договір про стратегічне партнерство.