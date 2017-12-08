Как распродаются активы ликвидируемых банков через голландские аукционы

С осени текущего года в Украине обсуждают запуск процесса продажи движимых и недвижимых активов ликвидируемых банков по так называемой голландской модели. Все такие торги должны проходить в системе ProZorro.Продажи. Первые аукционы в рамках новой системы начались 30 октября. Распорядитель имущества — Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По словам специалиста Киевской школы экономики Натальи Шаповал, по состоянию на 1 декабря было проведено 66 успешных торгов.

В чем суть голландских аукционов?

В ходе торгов в течение одного дня происходит пошаговое снижение цен на лоты до тех пор, пока кто-то из покупателей не нажмет кнопку "куплено" (в электронном режиме). Участвовать в таких аукционах можно в системе онлайн, не выходя из своего офиса или дома.

Также, что является без сомнения большим плюсом, эти торги могут происходить даже в случае присутствия лишь одного участника.

В чем принципиальные отличия нового подхода к продаже имущества? Как объясняет Светала Ректур, заместитель директора-распорядителя Фонда, при проведении аукционов по стартовой модели происходили "игры" на повышении цен за определенный товар или недвижимое имущество. Базовая стоимость объекта была сильно завышенной. "Затем цены на лоты повышались еще больше, и мы тратили очень много времени (зачастую до 7-8 месяцев), проводя постоянно несколько раундов торгов, пока эти лоты не выкупались. Так, после первого неудачного аукциона проходил второй, затем третий, четвертый и так далее. А играть на понижении цены мы тогда просто не имели права", — отмечает она.

Как отмечают в ФГВФЛ, все это приводило к тому, что, например, по состоянию на 1 июля нынешнего года эта институция выставила на торги лишь 40% активов неплатежеспособных банков. Сейчас же картина должна измениться.

Стоит отметить, что, по правилам голландских аукционов, такое пошаговое снижение цен на лоты на протяжении одного дня может доходить лишь до 20% первоначальных цен.

Если же никто и в этом случае со столь значительной скидкой — до 80% — не выкупил лот, то его перекладывают в один из пулов, где он будет продаваться вместе с другими объектами.

Как на практике проходят аукционы?

"Пока еще сложно оценивать статистику и даже сравнивать нынешнюю систему продаж имущества неплатежеспособных банков с традиционной. Однако отмечу, что по моим собственным наблюдениям, основная часть лотов продавалась по цене 20-30% от их первоначальной стоимости. Это вполне рыночная цена", — комментирует Наталья Шаповал.

"Что касается среднего количества участников таких торгов, то тут можно выставить такую цифру — 1,8. То есть в среднем в каждом аукционе принимали участие до двух лиц", — уточняет Шаповал.

По ее словам, активы неплатежеспособных банков будут продаваться до двух лет. Конечно, цены на лоты в ходе проведения подобных аукционов достаточно сильно падают, однако общие суммы, полученные в результате таких акцизов, больше из-за роста количества результативных торгов.

В ФГВФЛ приводят следующий пример. 29 ноября при проведении голландского аукциона по продаже лота Эрде Банка был сформирован пул, в состав которого вошли права требований по 10 кредитам физлиц и по 59 кредитам юрлиц, недвижимость и основные средства, имущественные права по ценным бумагам. Начальная цена торгов составляла 13,46 млн грн и могла потенциально снизится до 2,69 млн грн, что есть до 20% стоимости. Однако лот был продан за большую сумму (около 5 млн грн).

В Фонде утверждают, что права требования по кредитам, включенным в состав пула от этого банка, при традиционных схемах продаж безуспешно выставлялись 18 раз. И также безуспешно все происходило в отношении торгов недвижимостью и основными средствами данного банка (14 раз).

Отметим, что первые два голландских аукциона активами Эрде Банка 30 октября не были результативными, и покупатель не нашелся даже при 80% дисконте. Поэтому непроданные активы и были повторно выставлены на продажу в составе пулов.

Плюсы и минусы

Какие позитивные моменты несет голландская модель? По словам советника президента Украины Игоря Уманского, эти торги полностью нивелируют человеческий фактор, поскольку все происходит довольно прозрачно, и никаких проявлений коррупции выявлено не было.

Также бесспорным позитивом можно считать публикацию реестра активов. Теперь каждый желающий может ознакомиться с ним заранее и подготовиться к участию в голландских аукционах.

Какие же негативные моменты можно выделить?

В Украине на протяжении ряда лет действовало несколько площадок по продаже активов неплатежеспособных банков. Так, например, площадка СЕТАМ (государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом"), а также торги с участием двух американских компаний — Exchange и First Financial Network.

"Все они, к большому сожалению, не дали положительных результатов. Уверен, что и голландские аукционы нас особенно утешительным ничем не порадуют, и денег после их проведения будет собрано немного. Фактически все распродается по бросовым ценам", — отметил участник рынка, пожелавший остаться неназванным.

Михаил Шнейдер, управляющий партнер Growth Capital Law Firm, отмечает, что информация об участниках подобных аукционов скрыта, и до последнего момента никто не знает, сколько вообще лиц принимает участие в торгах. А ведь это потенциально влияет на поведение участников торгов.

Окончательный вердикт в отношении голландских аукционов пока давать рано, ведь практика лишь начала реализовываться.