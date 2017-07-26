Kickstarter против Indiegogo: какая краудфандинговая платформа лучше подходит для вашего проекта

Какая самая большая разница между Kickstarter и Indiegogo?

Первое, что нужно знать — это то, что Kickstarter создан только для творческих проектов, таких как производство новых технологических гаджетов или идея для классной indie game. Если вы хотите собрать деньги, например, для оказания помощи пострадавшим при стихийном бедствии или для чего-то другого, не связанного с разработкой продукта или услуги, вы не можете использовать Kickstarter.

Indiegogo, с другой стороны, гораздо больше открыт для различных кампаний. Самая большая разница между двумя платформами заключается в том, что Indiegogo можно использовать практически для любого проекта, тогда как Kickstarter имеет ограниченную направленность.

Kickstarter: крупнейшая в мире платформа финансирования творческих проектов.

Indiegogo: международный сайт краудфандинга, где каждый может собирать деньги на кино, музыку, искусство, благотворительность, малый бизнес, игры, театр и многое другое.

Любой может начать кампанию в Kickstarter или Indiegogo?

В Kickstarter могут начинать кампании граждане США, Великобритании, Канады (и других стран, указанных на сайте) в возрасте старше 18 лет.

Indiegogo признает себя международной платформой, поэтому позволяет любому человеку в мире запустить кампанию, если у этого человека есть банковский счет.

Единственные реальные ограничения Indiegogo заключаются в том, что он не позволяет запускать кампанию гражданам стран, входящих в санкционный список США OFAC.

Какой способ подачи заявки в Kickstarter или Indiegogo?

Прежде чем кампания в Kickstarter будет запущена, она проходит процесс утверждения. Прежде всего, кампания должна соответствовать категориям, которые включены в Kickstarter: искусство, комиксы, танцы, дизайн, мода, кино, еда, игры, музыка, фотографии, технологии и театр.

В Indiegogo нет утвержденного процесса подачи заявки. Каждый может начать кампанию, не дожидаясь утверждения. Нужно просто сделать учетную запись и начать работать.

Какую комиссию берут Kickstarter и Indiegogo с собранных денег?

В обмен на использование своих платформ как Kickstarter, так и Indiegogo взимают плату с пользователей. Комиссия взимается с собранных средств.

В Kickstarter комиссия составляет 5% от общей суммы собранных средств. Indiegogo — 4% от суммы, если вы достигнете своей цели, если цель не достигнута, взимается 9%.

Что происходит с кампаниями, которые не достигают своих целей по сбору средств?

Kickstarter работает по принципу "все или ничего". Другими словами, если кампания не достигает своей целевой суммы, вкладчики не оплачивают заявленные средства, а создатели проекта не получают ничего.

Indiegogo позволяет пользователям выбирать принципы проведения кампании: гибкое либо фиксированное финансирование. Гибкое финансирование позволяет пользователю получить любую собранную сумму, даже если цель не достигнута. При фиксированном финансировании, когда целевая сумма не собрана, все средства отправляют спонсорам автоматически.

Что лучше?

Обе платформы замечательны. Indiegogo имеет больше возможностей, чем Kickstarter, включая типы кампаний, которые вы можете запускать и гибкое финансирование.

В то же время, Kickstarter имеет отличную узнаваемость бренда в высокотехнологичной/стартап и творческой индустрии. Таким образом, если вы планируете запускать кампанию с творческим направлением, Kickstarter подойдет гораздо лучше, чем Indiegogo, несмотря на наличие больших ограничений.

По материалам Lifewire