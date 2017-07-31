Конюшня, вертолет и санаторий: Какие залоги НБУ будут проданы на американских площадках

Американские торговые площадки DebtX и FFN вплотную подошли к старту продаж крупнейших кредитов украинских банков-банкротов. Все — с твердыми залогами, все — выданы в рамках рефинансирования НБУ (некоторые — еще в 2007 году), все давно не обслуживаются.

Первые торги состоятся 19 сентября. DebtX и FFN выступали здесь не столько торговцами, сколько советниками. Они полностью сопровождают процесс от формирования крупных пулов кредитов и создания виртуальных "комнат данных" до самих продаж, которые теоретически могут состояться на любой торговой площадке мира.

Delo.UA изучило выставленные на продажу залоги и отобрало самые примечательные из них.

Осень близко

Пока это только пилотный проект. Готовили его НБУ, Фонд гарантирования вкладов и их американские консультанты больше года — DebtX и FFN зарегистрировали свои дочерние структуры в Украине ("Дебтекс Украина" и "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн") еще в мае 2016-го.

В итоге получилось два пула NPL-кредитов, один — на 600 млн грн, второй — на 810 млн. Из 21 банка-должника НБУ к пилоту приобщили только 6 финучреждений: Дельта Банк, VAB Банк, банк Киевская Русь, Златобанк, Еврогазбанк и Актив-Банк. В первоначальной редакции проекта в этом списке значились также Брокбизнесбанк и банк Финансы и Кредит.

Группы кредитов были сформированы без учета фактора конкретного банка: кредиты всех финучреждений, кроме Дельты, вошли в оба пула. Разнят их скорее функциональные особенности самих залогов: во втором пуле (810 млн грн) в основном собраны объекты недвижимости (дома, квартиры, в том числе в зоне АТО, магазины, офисы, земля), в первом (600 млн), кроме квартир и отелей, фигурируют и производственные площадки. Важный нюанс: продавать американцы будут не сами залоги, а права требования по выданным под них кредитам.