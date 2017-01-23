Кредиторы ПриватБанка подали в суд на правительство

23 января 2017, 12:18
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Кредиторы ПриватБанка, которые лишились порядка $600 млн в период работы временной администрации, подали иски в суд

Кредиторы ПриватБанка подали в суд на правительство | Банки | Дело Увеличить картинку

Комитет кредиторов, в который входят держатели еврооблигаций государственного ПриватБанка, обратился в суд для защиты своих прав на долги, списанные государством.

"Иски поданы, в Привате об этом знают, но пока они эту информацию не хотят подтверждать публично в целях сохранения лояльности клиентов. Начался новый раунд переговоров", — рассказал изданию FinСlub представитель нескольких кредиторов управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

ФГВФЛ в период 19-20 декабря 2016 года конвертировал обязательства ПриватБанка перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредитов на 29,4 млрд грн в его капитал, в том числе внешнюю задолженность банка на $595 млн. Были конвертированы два выпуска еврооблигаций с погашением в январе-феврале 2018-го на $375 млн, субдолг на $220 млн сроком до февраля 2021-го.

В пресс-службе ПриватБанка эту информацию в пятницу не подтвердили, поскольку пока не получили информацию о заявленных исках. "Нет информации ни об одном поданном иске. Это фантазии и предположения", — сообщили FinClub в банке.

Иски иностранных кредиторов ПриватБанка, потерявших деньги в ходе его национализации, чреваты блокированием возможности банка и его клиентов осуществлять расчеты через зарубежные счета. Эта угроза уже напугала клиентов банка, поэтому ПриватБанку пришлось выпустить специальное заявление о том, что в балансе ПриватБанка нет обязательств перед владельцами еврооблигаций.

"Претензии держателей евробондов касаются восстановления прав собственников таких бумаг и не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка", — заявил первый зампред правления ПриватБанка Александр Дубровин.

Топ-менеджер банка считает, что "практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов".

Общепринятой практикой международных судов являются обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска, заявили в банке. Хотя в сообщении учреждения ничего не говорится о том, будет ли ПриватБанк преддепонировать $600 млн.

По материалам: Финансовый клуб
Раздел: >
Теги: приватбанк , минфин , облигации , еврооблигации

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Кредиторы ПриватБанка подали в суд на правительство | Банки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.43
EUR EUR - - 29.16
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.59 12.36
Киевская область 21.68 11.66
Львовская область 21.6 12.1
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Экс-руководители ПриватБанка запустили IT-компанию Экс-руководители ПриватБанка запустили IT-компанию Аудитом государственного ПриватБанка займется EY Аудитом государственного ПриватБанка займется EY PwC оценивали залоги в "Привате" в разы больше их реальной стоимости — НБУ PwC оценивали залоги в "Привате" в разы больше их реальной стоимости — НБУ
Все новости
Комментируемые
1 Набсовет ПриватБанка возглавил турецкий финансист 2 PwC оценивали залоги в "Привате" в разы больше их реальной стоимости — НБУ 3 Банки не будут обязаны страховать все залоги до 2019 года 4 Аудитом государственного ПриватБанка займется EY 5 НБУ выдал лицензии на обмен валют еще 17 небанковским учреждениям
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.