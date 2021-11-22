FinTech-компания MoonPay «потянула» на 3,4 млрд долларов и готовится сделать криптовалюту максимально доступной

Уже в рамках своего первого раунда финансирования крипто-стартап MoonPay привлек 555 миллионов долларов, а всего он оценивается в 3,4 миллиарда долларов, сообщает CNBC.

Финтех-компания MoonPay предоставляет пользователям возможность покупать криптовалюту, используя обычные способы оплаты, такие как кредитные карты, банковские переводы или мобильные кошельки Apple Pay и Google Pay.

Она также продает свои технологии другим брендам, включая криптосайт Bitcoin.com и рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea. Это модель, которую генеральный директор Иван Сото-Райт называет «крипто-услугой».

По его словам, компания стремится сделать криптовалюту такой же доступной для масс, как Zoom, который упростил звонки через интернет.

«Что касается блокчейна и криптовалют, я думаю, что сейчас мы все еще живем по коммутируемым линиям», — провел параллели Иван Сото-Райт.

Идея MoonPay для инвесторов заключается в том, что она предлагает «ворота» к цифровым активам. Но видение ее генерального директора состоит в том, чтобы расширить платформу, включив в нее все — от цифровой моды до токенизированных акций.

MoonPay заявляет, что приносит прибыль с момента запуска своей платформы в 2019 году. В этом году компания планирует достичь годового дохода в 150 миллионов долларов после того, как объемы транзакций выросли в 35 раз по сравнению с 2020 годом. В настоящее время ее услугами пользуются более 7 миллионов клиентов.

Вырученные деньги MoonPay планирует потратить на новые продукты и расширение. Сото-Райт сказал, что у фирмы уже есть амбиции вывести бизнес на биржу.

«В конечном итоге у нас есть стремление стать публичной компанией», — сказал он.

FinTech-компании выделили приоритеты, которые должны посодействовать автоматизации и обновлению банковской системы. Один из них — должно быть введение удаленной идентификации клиентов, в частности, трансграничные платежи. Рекомендуется и предоставление цифровых финансовых услуг лицам, не имеющим традиционных банковских счетов.

Напомним, финтех-компания Revolut зарегистрировала в Украине официальное юридическое лицо. Она известная тем, что разработала «банк без отделений»: все операции с картами проходят в приложении на смартфоне. Revolut считается конкурентом monobank.