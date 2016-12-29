Курс доллара на межбанке превысил 27 грн/$, Нацбанк вышел на рынок с продажей валюты

29 декабря 2016, 13:21
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В сообщении Нацбанка отдельно подчеркивается, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом ПриватБанка в государственную собственность

Курс доллара на межбанке превысил 27 грн/$, Нацбанк вышел на рынок с продажей валюты | Валюта | Дело Увеличить картинку

Курс доллара на межбанке достиг 27,21 грн/$. Об этом свидетельствуют данные сайта Нацбанка Украины.

Как отмечает регулятор, с одной стороны, предложение валюты сдерживает наличие гривни и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку у компаний-экспортеров, которые на этой и прошлой неделе получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн.

"С другой стороны, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года", — считают в НБУ.

При этом в сообщении Нацбанка отдельно подчеркивается, что девальвационное давление на курс гривны на этой неделе не связано с переходом ПриватБанка в государственную собственность.

"Во-первых, приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из ПриватБанка с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительный — всего три дня, и после этого возвращения средств населения в банки возобновился. В то же время отток депозитов юридических лиц из ПриватБанка был компенсирован притоком на счета юрлиц в других банках средств за счет возмещения НДС", — говорится в сообщении регулятора.

При этом Национальный банк Украины сегодня вышел на аукцион с продажей до $100 млн. Курс отсечения на уровне 27,10 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,16 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

Как сообщалось, НБУ на аукционе днем ранее продал $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, что удовлетворило 80,7% спроса. Заявленный объем аукциона составлял $100 млн.

По материалам: Интерфакс-Украина, "Дело"
Раздел: >
Теги: нбу, банки, валюта

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Курс доллара на межбанке превысил 27 грн/$, Нацбанк вышел на рынок с продажей валюты | Валюта | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.89
EUR EUR - - 27.97
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.86 12.99
Киевская область 22.5 12.47
Львовская область 22.48 12.56
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Кто будет управлять государственным ПриватБанком: досье Кто будет управлять государственным ПриватБанком: досье Стало известно, кто будет руководить ПриватБанком Стало известно, кто будет руководить ПриватБанком Как Коломойский перекладывает вину за ПриватБанк на НБУ Как Коломойский перекладывает вину за ПриватБанк на НБУ
Все новости
Комментируемые
1 Представлен новый набсовет ПриватБанка 2 Deutsche Bank выплатит 7,2 миллиарда долларов по требованию Минюста США 3 Что будут делать клиенты ПриватБанка после его национализации — опрос 4 Благодаря национализации ПриватБанка, НБУ перечислит в бюджет на 14 млрд грн больше 5 Как Коломойский перекладывает вину за ПриватБанк на НБУ
Все новости
Видео
 Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все видео
Фото
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.