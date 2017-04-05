Меморандум с МВФ: Украина докапитализирует банки и Фонд гарантирования на сумму до 98 млрд грн

Меморандум Украины с Международным валютным фондом предусматривает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или 3,6% ВВП. Привлеченные средства пойдут на докапитализацию банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Обнародованные материалы не уточняют, какие именно банки планируют докапитализировать и на какие суммы.

"Потолки" в обновленной программе расширенного финансирования EFF установлены на 2017 год на следующем уровне (накопительным итогом с начала 2016 года): на конец марта — 174 млрд грн, на конец июня — 184 млрд грн, на конец сентября — 207 млрд грн, на конец года — 227 млрд грн.

В материалах также указывается, что по итогам второго пересмотра программы в августе-сентябре 2016 года "потолок" суммарной докапитализации в 2016-2017 гг. оценивался на уровне 208 млрд грн.

Программа EFF предусматривает, что 2017 год станет последним годом, когда будет осуществляться такая докапитализация за счет бюджета.

Согласно материалам МВФ, на эти цели в 2015 году были выпущены облигации на сумму 45,3 млрд грн, или 2,3% ВВП. "Потолок" их выпуска на 2016 году составлял 166 млрд грн, но по факту их выпуск оказался ниже — 129,216 млрд грн, или 5,4% ВВП. 107 млрд грн из этих средств пришлись на национализацию ПриватБанка в конце года.

Отметим, что в текущем году Министерство финансов докапитализировало ПриватБанк на 9,8 млрд грн. Кроме того, правительство уже дважды в этом году принимало решения о докапитализации двух госбанков: Ощадбанка — на 3,47 млрд грн и 5,4 млрд грн и Укрэксимбанка — на 3,02 млрд грн и 3,7 млрд грн.