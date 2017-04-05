Меморандум с МВФ: Украина докапитализирует банки и Фонд гарантирования на сумму до 98 млрд грн

05 апреля 2017, 11:18
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Для этого в текущем году правительство собирается выпустить облигации, стоимость которых составит до 3,6% ВВП

Меморандум с МВФ: Украина докапитализирует банки и Фонд гарантирования на сумму до 98 млрд грн | Банки | Дело Увеличить картинку

Меморандум Украины с Международным валютным фондом предусматривает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или 3,6% ВВП. Привлеченные средства пойдут на докапитализацию банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Обнародованные материалы не уточняют, какие именно банки планируют докапитализировать и на какие суммы.

"Потолки" в обновленной программе расширенного финансирования EFF установлены на 2017 год на следующем уровне (накопительным итогом с начала 2016 года): на конец марта — 174 млрд грн, на конец июня — 184 млрд грн, на конец сентября — 207 млрд грн, на конец года — 227 млрд грн.

В материалах также указывается, что по итогам второго пересмотра программы в августе-сентябре 2016 года "потолок" суммарной докапитализации в 2016-2017 гг. оценивался на уровне 208 млрд грн.

Программа EFF предусматривает, что 2017 год станет последним годом, когда будет осуществляться такая докапитализация за счет бюджета.

Согласно материалам МВФ, на эти цели в 2015 году были выпущены облигации на сумму 45,3 млрд грн, или 2,3% ВВП. "Потолок" их выпуска на 2016 году составлял 166 млрд грн, но по факту их выпуск оказался ниже — 129,216 млрд грн, или 5,4% ВВП. 107 млрд грн из этих средств пришлись на национализацию ПриватБанка в конце года.

Отметим, что в текущем году Министерство финансов докапитализировало ПриватБанк на 9,8 млрд грн. Кроме того, правительство уже дважды в этом году принимало решения о докапитализации двух госбанков: Ощадбанка — на 3,47 млрд грн и 5,4 млрд грн и Укрэксимбанка — на 3,02 млрд грн и 3,7 млрд грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: мвф , докапитализация , банки , фонд гарантирования вкладов

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Меморандум с МВФ: Украина докапитализирует банки и Фонд гарантирования на сумму до 98 млрд грн | Банки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.12
EUR EUR - - 28.88
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.66 12.08
Киевская область 21.99 10.9
Львовская область 21.96 11.27
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Гонтарева уже назвала Порошенко, кого видит в качестве своей замены на посту главы НБУ Гонтарева уже назвала Порошенко, кого видит в качестве своей замены на посту главы НБУ Кто выбивает долги из украинцев и почему спрос на услуги коллекторов растет Кто выбивает долги из украинцев и почему спрос на услуги коллекторов растет Ощадбанк ввел комиссию за оплату коммунальных услуг Ощадбанк ввел комиссию за оплату коммунальных услуг
Все новости
Комментируемые
1 НАБУ проводит обыск в Нацбанке 2 БМ банк может быть продан до конца июня 3 Ощадбанк ввел комиссию за оплату коммунальных услуг 4 Кто выбивает долги из украинцев и почему спрос на услуги коллекторов растет 5 Гонтарева в прошлом году заработала 57 млн грн
Все новости
Видео
 Методичка для разговора с вахтером: кто получит бесплатные лекарства
Женский профиль: премьеры 30 марта — "Призрак в доспехах", "Смурфики" и "Вечность"
Все видео
Фото
Методичка для разговора с вахтером: кто получит бесплатные лекарства
Методичка для разговора с вахтером: кто получит бесплатные лекарства
Женский профиль: премьеры 30 марта — "Призрак в доспехах", "Смурфики" и "Вечность"
Женский профиль: премьеры 30 марта — "Призрак в доспехах", "Смурфики" и "Вечность"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.