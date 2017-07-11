Международные кредиторы видят главой ПриватБанка немецкого банкира

11 июля 2017, 13:16
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В "Привате" подтвердили, что одна из международных финорганизаций рекомендовала на пост главы банка немца Райнера Мюллера-Ханке

Увеличить картинку Райнер Мюллер-Ханке

В ПриватБанке подтвердили информацию о кандидатуре немецкого банкира Райнера Мюллера-Ханке на должность нового председателя правления банка. С таким предложением выступила одна из международных финансовых организаций, с которой сотрудничает Украина (но не ЕБРР), сообщила корпоративный секретарь "Привата" Виктория Страхова у себя в Facebook.

По ее словам, пока речь о конкретных кандидатах не идет — отбором претендентов на должность главы ПриватБанка будет заниматься специально нанятое агентство. С его выбором банк должен определиться в ближайшие дни.

Как отмечает Страхова, несмотря на то, что вопрос отставки действующего предправления банка Александра Шлапака будет рассмотрен на набсовете 20 июля, у агентства будет минимум 4 недели на составление пула кандидатов. Войдет ли в него Ханке — вопрос открытый.

В любом случае, нового руководителя после отставки Шлапака "Приват" получит не сразу. Главный критерий при отборе — профессионализм кандидата плюс "крайне желательное" знание украинского и русского языков.

Информация о варианте с Мюллером-Ханке впервые появилась в СМИ, которые со ссылкой на источники писали о продвижении его кандидатуры директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсисом Малижем (в банке эту информацию в итоге опровергли).

Кроме этого, сообщалось, что после отставки Александра Шлапака банком временно будет руководить его заместитель Галина Пахачук.

Райнер Мюллер-Ханке ранее уже работал в Украине. С 2009 по 2013 годы он руководил украинской "дочкой" шведского Swedbank (в 2013 году после периода серьезной убыточности был продан Николаю Лагуну и переименован в Омега Банк). Сейчас Мюллер-Ханке входит в советы молдавского FinComBank и азербайджанского Access Bank.

По материалам: "Дело"
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Теги: приватбанк , александр шлапак , отставка

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