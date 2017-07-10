Минфин сможет единолично управлять госбанками

10 июля 2017, 16:59
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Министерству финансов теперь не нужно согласовывать с правительством свои решения на собраниях акционеров государственных банков

Увеличить картинку Министр финансов Александр Данилюк

Кабинет министров отказался от права утверждать задания, которые профильные министерства или Фонд госимущества устанавливают на голосования во время собраний акционеров предприятий с государственным участием.

Решение Кабмина утверждено Постановлением № 472 от 4 июля. Оно касается и Министерства финансов, которое теперь фактически сможет принимать решения по госбанкам без согласования с правительством.

Речь идет почти о полном спектре деятельности банков от изменений в уставе и увольнении/назначении членов набсоветов и правления до вопросов по распределению прибыли и увеличению уставного капитала. Утверждение подобных решений Минфина правительством больше не требуется.

Старая редакция правил участия госорганов в решениях по госпредприятиям была принята 30 октября 2014 года. В новом варианте слово "согласование" из нее будет исключено.

Сейчас государство на 100% владеет ПриватБанком, Ощадбанком и Укрэксимбанком, на 94,94% ему принадлежит Укргазбанк, на 98,33% Украинский банк реконструкции и развития (но в лице не Минфина, а ФГИ). 77,79% в банке "Расчетный центр" принадлежит НБУ, 8,661% — Кабмину через Укрэксимбанк, еще 4,35% контролирует Минфин через Укргазбанк.

По материалам: "Дело"
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Теги: банки , минфин , кабмин

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