Минфин сможет единолично управлять госбанками

Кабинет министров отказался от права утверждать задания, которые профильные министерства или Фонд госимущества устанавливают на голосования во время собраний акционеров предприятий с государственным участием.

Решение Кабмина утверждено Постановлением № 472 от 4 июля. Оно касается и Министерства финансов, которое теперь фактически сможет принимать решения по госбанкам без согласования с правительством.

Речь идет почти о полном спектре деятельности банков от изменений в уставе и увольнении/назначении членов набсоветов и правления до вопросов по распределению прибыли и увеличению уставного капитала. Утверждение подобных решений Минфина правительством больше не требуется.

Старая редакция правил участия госорганов в решениях по госпредприятиям была принята 30 октября 2014 года. В новом варианте слово "согласование" из нее будет исключено.

Сейчас государство на 100% владеет ПриватБанком, Ощадбанком и Укрэксимбанком, на 94,94% ему принадлежит Укргазбанк, на 98,33% Украинский банк реконструкции и развития (но в лице не Минфина, а ФГИ). 77,79% в банке "Расчетный центр" принадлежит НБУ, 8,661% — Кабмину через Укрэксимбанк, еще 4,35% контролирует Минфин через Укргазбанк.