Минфин выдал Фонду гарантирования 8 млрд грн

Минфин выпустит облигации внутреннего госдолга для предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов на 7,941 млрд грн. Об этом сообщается в постановлении на сайте Кабмина.

Срок обращения гособлигаций составит до 15 лет и процентной ставкой до 10 процентов годовых, в обмен на векселя Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, по данным сайта Фонда гарантирования вкладов, на начало декабря у Фонда в распоряжении есть 7,6 млрд грн собственных денег.