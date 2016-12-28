Минфин выдал Фонду гарантирования 8 млрд грн

28 декабря 2016, 16:11
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Фонд гарантирования вкладов получил от Минфина еще один кредит

Минфин выдал Фонду гарантирования 8 млрд грн | Банки | Дело Увеличить картинку

Минфин выпустит облигации внутреннего госдолга для предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов на 7,941 млрд грн. Об этом сообщается в постановлении на сайте Кабмина.

Срок обращения гособлигаций составит до 15 лет и процентной ставкой до 10 процентов годовых, в обмен на векселя Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, по данным сайта Фонда гарантирования вкладов, на начало декабря у Фонда в распоряжении есть 7,6 млрд грн собственных денег.

По материалам: "Дело"
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Теги: минфин, фонд гарантирования вкладов, банки

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Минфин выдал Фонду гарантирования 8 млрд грн | Банки | Дело
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