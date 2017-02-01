ПриватБанк вернул Нацбанку 2,3 млрд грн

01 февраля 2017, 12:02
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На сегодня общий объем рефинансирования, предоставленного банку, составляет 15,516 млрд грн

ПриватБанк вернул Нацбанку 2,3 млрд грн | Банки | Дело Увеличить картинку

ПриватБанк провел погашение кредитов рефинансирования НБУ на сумму 2,384 млрд грн и выплатил 215,7 млн грн процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

На сегодня общий объем рефинансирования, предоставленного банку, составляет 15,516 млрд грн.

Начиная с 2014 года, общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ ПриватБанку, составил 55,5 млрд грн. Из них по состоянию на 1 февраля 2017 года банком погашено 41,1 млрд грн, также банк выплатил 13,6 млрд грн процентов за пользование средствами регулятора.

По материалам: "Дело"
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Теги: приватбанк , мвд , нбу , рефинансирование

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ПриватБанк вернул Нацбанку 2,3 млрд грн | Банки | Дело
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