Третий год ужаса: Почему банки боятся требований НБУ по капиталу

11 июля — для украинских банков эта дата означала не только последний день, когда можно было увеличить капитал до обязательного минимума в 200 млн. Найти дополнительные 80 млн гривен собственникам некоторых банков было не так просто, но это был только второй из пяти этапов большой украинской докапитализации.

Уже с 12 числа начался новый отсчет. До июля 2018 года банкам придется увеличить свои капиталы еще на 100 млн грн.

Как банки справились с 80-миллионным заданием Нацбанка и кому из них не стоит расслабляться расслабляться — разбиралось Delo.UA.

Зачем это нужно

Банки изначально были недовольны графиком докапитализации, который НБУ утвердил еще в 2014 году. До 12 июля 2016 года им нужно было докапитализироваться до, по меньшей мере, 120 млн. В 2017 году планка выросла до 200 млн, в 2018-м — до 300, в 2019-м — до 400 и в 2020-м — до 450 млн грн. Закончиться все это должно в 2024 году, когда все банки в Украине должны иметь в капитале не менее чем 500 млн грн.

Речь идет о двух формах капитала — регулятивном и уставном. Вторая из них — составляющая часть первой. Регулятивный капитал включается в себя уставный капитал плюс резервы, а также разные формы дополнительного капитала (субординированный долг, нераспределенная приыбль, etc).

"У любого банка есть пассивы (обязательства перед вкладчиками и клиентами) и активы (выданные кредиты, купленные ценные бумаги и т.д.). Уставный капитал — это своеобразная подушка безопасности, собственные деньги банков. Если активы банка обесценились (необслуживаемые кредиты, дефолт по купленным банком облигациям или падение их цены), то обязательства перед вкладчиками никуда не делись, В этом случае банк будет погашать эти обязательства за счет собственных средств, то есть за счет капитала" — поясняет аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Главная сложность заключается в высоких требованиях НБУ к происхождению средств, которые банк намеревается внести в капитал.

По словам директора финансового департамента банка "Пивденный" Дмитрия Вотченко, это одно из главных требований постановления НБУ №368. График докапитализации тоже прописан в нем.

"Для банков, имеющих накопленные убытки прошлых лет, регулятивный капитал зачастую является более жестким требованием, чем размер уставного капитала. В общих чертах: деньги должны быть полностью чистыми, с них должны быть уплачены все налоги, что необходимо подтвердить декларацией" — говорит Вотченко.

Как добавляют в "ОТП Банке", альтернативой внесения живых денег, могут быть заемные средства, выданные самими же собственниками — субординированный долг в виде кредита или выпуска облигаций. Субординированные обязательства в случае банкротства банка удовлетворяются в последнюю очередь. По сути, это кредит, который требовать никто не собирается. Поэтому эти деньги принято включать в регулятивный капитал.

Но для банковского сектора Украины это оказалось большой проблемой. Докапитализация во многих случаях из-за больших размеров субдолгов оказывалась скорее формальной — живые деньги в банки не заходили, но на бумаге их капиталы увеличивались.

Банк, который смог

По состоянию на конец первого квартала, проблемы с докапитализацией испытывали 36 банков. По данным Дмитрия Вотенко из банка "Пивденный", 1 июля до 200 млн все еще не дотягивали 15 финучреждений. Все это — малые банки, совокупный объем активов которых не превышает 0,5% всех активов системы.

11 июля у банков еще была возможность пополнить капитал. Delo.UA изучило данные отчетов НБУ, сайтов самих финучреждений, а также системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на предмет нахождения каждого из 36 банков "в зоне риска" по состоянию на 12 июля.

Оказалось, что временно вздохнуть с облегчением могут только 10 финучреждений.

В подвешенном состоянии остаются 19 банков. Все они объявили о докапитализации, но гарантий, что деньги действительно будут внесены в их капиталы, ни у кого из них до сих пор нет.

"Заявить о планах по докапитализации и докапитализировать — две большие разницы. Для реальной докапитализации нужно внести живые деньги (возможно, другие активы, обладающие максимальной ликвидностью), либо направить на увеличение капитала нераспределенную прибыль прошлых периодов. Лишь после регистрации НБУ этих изменений можно говорить, что докапитализация фактически состоялась" — поясняет Вадим Иосуб.

Проблема заключается еще и в том, что, несмотря на законодательное упрощение процедуры увеличения капитала (закон №6010, подписан президентом Украины 26 апреля 2017 г.), процесс все равно занимает довольно длительное время.

В этом смысле показателен опыт львовского банка Конкорд. Его акционеры приняли решение о допвзносах в капитал еще в начале марта. НБУ утвердил новый устав банка с капиталом в 200 млн грн в конце апреля, когда новые правила уже работали. Но НКЦБФР окончательно зарегистрировала новый капитал банка только 8 июня.

"Самый очевидный путь — дополнительная эмиссия акций. Как правило — это закрытое размещение. В таком случае созывается общее собрание акционеров, принимается решение о докапитализации, вносятся деньги, происходит регистрация изменений в Уставе в НБУ и НКЦБФР. С точки зрения нормативов уставный капитал увеличен уже после внесения средств, которые до регистрации в Комиссии числятся на специальных балансовых счетах ("Незарегистрированный капитал" — Delo.UA). После регистрации НБУ и Комиссией процесс считается полностью завершенным. Все это занимает примерно 4-5 месяцев" — рассказывает Дмитрий Вотченко из банка "Пивденный".

Ситуация для банков, которые слишком поздно объявили о допэмиссии (акционеры шести банков приняли такие решения во второй половине июня — меньше месяца назад) не столь критична. В их число входит, например, банк "Расчетный центр", который на 77,78% принадлежит самому Нацбанку. Решение о докапитализации акционеры (вливать деньги будет только НБУ) приняли только 29 июня.

Это говорит о том, что сейчас регулятору более важен сам факт привлечения банками реальных (и понятных) денег. Дата 11 июля в этом смысле — скорее условный срок.

Похоже, что НБУ не будет мгновенно выводить с рынка всех не успевших.

Как поясняют в Нацбанке, после отчетной даты решения по каждому банку будут приниматься индивидуально. Если регулятор увидит реальный прогресс — санкций примять не станет. В противном случае банку грозит статус проблемного. На практике это значит, что на него, скорее всего, наложат конкретные ограничения, самое очевидное из них — запрет на привлечение депозитов. Небольшому финучреждению это чревато "процентными разрывами", когда при отсутствии одного из вариантов фондирования обслуживать текущие обязательства становится сложнее.

Более сложной ситуация выглядит для банков, которые уже давно приняли решение о докапитализации, но до сих пор так и не сделали этого. Таких финучреждений в текущем списке 7. Еще два банка вообще никак не отреагировали на требование НБУ. Это "Украинский банк реконструкции и развития", недавно купленный у Фонда госимущества Украины китайской биржей Bohai Commodity, и банк "Украинский капитал", который на 71,85% контролирует полтавский бизнесмен Сергей Белашов.

Спор продолжается

Все 36 банков (за вычетом банков "Новый" и "Финансовый партнер", которые добровольно сдали банковские лицензии) по-прежнему остаются в "зоне риска". За год нужно найти еще плюс-минус 100 млн грн для очередного этапа докапитализации. К ним нужно добавить 14 банков, которым также в течение 12 месяцев предстоит обязательная докапитализация до 300 млн грн. 7 финучреждений получили годовую передышку: докапитализироваться им придется не раньше, чем после 11 июля 2018 года.

"На мой взгляд, предложенный график вполне реалистичный и выполнимый. Сложно представить реальную бизнес-модель для банка с регулятивным капиталом (РК) ниже 200 млн грн. (меньше $8 млн). При РК = 200 млн грн. банк может выдать одному заемщику не более 50 млн — это крайне мало. Тем более, что для всех, кто не готов вложить деньги в докапитализацию, НБУ дал механизм ускоренной и упрощенной процедуры слияния и самоликвидации банков" — считает Дмитрий Вотченко.

По словам Вадима Иосуба из "Альпари", на операционную деятельность банка принудительная потребность в докапитализации практически никак не повлияет. С другой стороны это серьезная проблема для собственников, которым приходится не просто годами отказываться от прибыли, но и вкладывать в банковский бизнес большие деньги.

Таким банкам Нацбанк настойчиво советует последовать примеру банков "Новый" и "Финансовый партнер" и уйти с рынка без потери юридического лица.

Все это — при условии, что Нацбанк будет и дальше стоять на своем и не станет отказываться от действующего графика докапитализации. Недовольство банкиров требованиями НБУ по капиталу разделяют даже в структуре близкой к самому регулятору — Совете Нацбанка. В своей оценке деятельности НБУ во время кризиса Совет рекомендовал отказаться от дальнейшего повышения минимального капитала и остановиться на уровне в 200 млн грн, что примерно соответствует европейской практике с их 5 млн евро. На таких же позициях стоят и банкиры. Но пока НБУ от своих прежних планов отказываться не намерен. Хотя к переговорам готов.