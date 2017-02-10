На 1 млн купюр приходится 2,8 фальшивых банкнот — НБУ

10 февраля 2017, 17:56
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Национальном банке сообщили, сколько фальшивых денег было в Украине в прошлом году

Увеличить картинку Фото inpress.ua

Количество поддельных банкнот гривни в 2016 году по сравнению с 2015 годом существенно не изменилось — 2,8 подделок на 1 млн настоящих купюр (в 2015 году — 2,7 шт.), сообщил НБУ.

Согласно сообщению, в целом среди поддельных банкнот национальной валюты в прошлом году преобладали номиналы 500 грн, 50 грн, 100 грн и 200 грн.

Среди валютных банкнот наибольшее количество поделок купюр приходилось на банкноты $100, 5 тыс. российских рублей и 200 евро.

В подавляющем большинстве поддельные банкноты гривни изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров.

По данным НБУ, к началу января 2017 года в обращении находилась наличность на общую сумму 341,1 млрд грн, в том числе банкноты — 339 млрд грн (2,98 млрд шт.), монеты — 2 млрд грн (12,7 млрд шт.) Общее количество банкнот на душу населения составило 70 шт., разменных монет — 285 шт.

НБУ в 2016 году изъял из обращения около 820 млн шт. изношенных банкнот, что на 11,5% меньше, чем за 2015 год.

Раздел: >
Теги: нбу , гривня , доллар

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.03
EUR EUR - - 28.9
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.04 12.15
Киевская область 22.21 10.85
Львовская область 22.03 11.82
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Топ-15: кто из банков больше всех заработал и потерял в 2016 году Топ-15: кто из банков больше всех заработал и потерял в 2016 году Из сейфа в Ощадбанке украли средства на 9,5 млн грн Из сейфа в Ощадбанке украли средства на 9,5 млн грн Пять украинских банков являются проблемными — Нацбанк Пять украинских банков являются проблемными — Нацбанк
Все новости
Комментируемые
1 Диамантбанк нарастит капитал на 750 млн грн 1 2 Пять украинских банков являются проблемными — Нацбанк 3 Нацбанк прокомментировал задержание сотрудника НБУ за взяточничество 4 Экс-депутат Мартыненко получил долю в Диамантбанке 5 НБУ согласился поговорить с кредиторами ПриватБанка
Все новости
Видео
 Захватывающая реконструкция штампов: боевик "Джон Уик 2" и анимация "Lego фильм: Бэтмен"
Кинокритики о садо-мазо-мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее": напоминает тинейджерскую мыльную оперу
Все видео
Фото
Захватывающая реконструкция штампов: боевик "Джон Уик 2" и анимация "Lego фильм: Бэтмен"
Захватывающая реконструкция штампов: боевик "Джон Уик 2" и анимация "Lego фильм: Бэтмен"
Кинокритики о садо-мазо-мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее": напоминает тинейджерскую мыльную оперу
Кинокритики о садо-мазо-мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее": напоминает тинейджерскую мыльную оперу
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.