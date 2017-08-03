На пост главы ПриватБанка и финдиректора претендуют 230 кандидатов

03 августа 2017, 11:52
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Среди претендентов — специалисты из 27 стран мира

Увеличить картинку Фото: privatblog.com.ua

В список претендентов на пост председателя правления Приватбанка и его первого заместителя (финансового директора) входит 230 человек.

Об этом сообщил Алекс Дайрабеков партнер компании Amrop Executive Search Ukraine (компания победила в тендере на подбор топ-менеджмента для ПриватБанка), пишет Лига.net.

"В случае с ПриватБанком совокупный список по обеим позициям (люди, которые соответствуют требованиям клиента и вписываются в общую картину его бизнеса. — ред.) уже достиг 230 и продолжает расти. Мы получили беспрецедентную поддержку от наших партнеров практически из всех интересующих нас стран: Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Великобритании, Австрии, Канады. В лонг-листе сейчас представлены профессионалы, работающие в 27 странах мира", — сообщил Дайрабеков.

При поиске кандидатов Amrop ориентируется на следующие критерии: опыт работы на соответствующих должностях в банковской сфере в странах Центральной и Восточной Европы, безупречная репутация и высокая профессиональная этика, психоэмоциональная готовность принять сложный вызов с большими рисками, свободное владение английским, украинским и/или русским, готовность несколько лет жить и работать в региональном центре — Днепре.

"На финишную черту мы выходим с pre-shortlist из 5-7 кандидатов, который, вместе с кратким анализом соответствия по критериям, презентуем заказчику — наблюдательному совету банка. На финальное решение мы никоим образом не влияем — выбор победителя всегда в зоне компетенции клиента", — отметил Дайрабеков.

Напомним, в конце июня Александр Шлапак подал заявление об отставке с должности главы правления ПриватБанка. В финучреждении тогда сообщали, что Шлапак выполнил поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния банка. Обязанности главы ПриватБанка временно исполняет Галина Пахачук.

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Теги: приватбанк , приват , александр шлапак , банки

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