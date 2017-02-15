НАБУ открыло дело по "записям Рожковой"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство по факту обнародованных записей телефонных разговоров заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой с акционерами

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил журналистам в Киеве в среду.

"Производство зарегистрировано в пятницу (на прошлой неделе — ИФ) — подтверждаю слова директора НАБУ… Там по факту, нет никаких подозрений", — сказал он.

На уточняющие вопросы Холодницкий ответил, что производство открыто "по пленкам" Рожковой.

Напомним, в ноябре 2016 года в сеть выложены записи разговоров якобы Екатерины Рожковой. На этих записях женский голос, похожий на голос Рожковой, обещает представителям Платинум Банка Дмитрию Зинкову, Григорию Гуртовому и Борису Кауфману "стараться проталкивать нужные решения и договариваться". На других записях женский голос обсуждает снятие санкций и статуса проблемного с банка "Михайловского", а также разговоры с другими банкирами.

10 февраля 2017 директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Бюро на следующей неделе зарегистрирует производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в частности, обнародованных записей переговоров заместителя председателя НБУ Рожковой. Он не исключил, что это производство будет истребовано, если антикоррупционный прокурор согласует соответствующее его решение.

НАБУ начало досудебное расследование в отношении Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина. Бюро внесло ведомости в Единый реестр досудебных расследований. Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.