Нацбанк монетизировал облигации для докапитализации ПриватБанка

29 декабря 2016, 18:47
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Нацбанк купил 25,8 млрд грн ОВГЗ для капитализации ПриватБанка

Нацбанк монетизировал облигации для докапитализации ПриватБанка | Банки | Дело Увеличить картинку

Национальный банк Украины монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Министерством финансов для капитализации ПриватБанка после его перехода в государственную собственность. Для этого вчера, 28 декабря 2016 года, Национальный банк купил ОВГЗ на сумму 25,8 млрд грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Средства, полученные банком, были в основном направлены на погашение задолженности банка перед Национальным банком по кредитам рефинансирования. Вчера банк уже погасил эту задолженность перед регулятором.

"Поэтому полученный транш денег не может иметь значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции", — говорится в сообщении.

По материалам: "Дело"
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Нацбанк монетизировал облигации для докапитализации ПриватБанка | Банки | Дело
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