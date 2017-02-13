Нацбанк начал проверку маленьких банков

13 февраля 2017, 12:43
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Из топ-60 банков, которые уже прошли диагностику, 21 банк не нуждался в докапитализации, 9 выполнили программы в полном объеме, а 4 банка за невыполнение программ докапитализации признаны неплатежеспособными

Нацбанк начал проверку маленьких банков | Банки | Дело Увеличить картинку

С 13 февраля Национальный банк начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру.

"В 2015-16 годах НБУ осуществил проверку первых 60 банков по размеру активов. Теперь настала очередь продиагностировать остальные банки, размер активов которых меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа — до 1 июня и 1 августа 2017 года, и еще какое-то время понадобится на согласование с банками результатов диагностирования и, при необходимости, формирования на их основе программ докапитализации", — комментирует заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Из топ-60 банков, которые уже прошли диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался в докапитализации, 9 банков по состоянию на начало февраля 2017 выполнили утвержденные НБУ программы в полном объеме, а 4 банка — "Хрещатик", Фидобанк, Платинум банк и Фортуна-банк — за невыполнение программ докапитализации признаны неплатежеспособными.

Еще 26 банков выполняют взятые на себя обязательства по докапитализации согласно утвержденному графику.

По материалам: "Дело"
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Теги: нбу

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Нацбанк начал проверку маленьких банков | Банки | Дело
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